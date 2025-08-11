Добрият сън е ключът към здраве и дълголетие. Но освен, че здравословният начин на живот, избягването на стреса и спазването на режим могат да подобрят съня, оказва се, че спането с партньора се отразява положително върху REM (Rapid Eye Movement) фазата на съня. Според проучванията споделянето на леглото с любимия човек, който не хърка или не спи неспокойно, намалява емоционалния стрес и подобрява общуването ни с хората.

До това заключение стигнал професор Ненинг Дрюс от Центъра за интегративна психиатрия в град Кил, Германия.

Той провел проучване върху 12 хетеросексуални двойки. Те прекарали четири нощи в специална лаборатория за сън. Професорът наблюдавал съня на участниците, когато спели заедно и поотделно с помощта на технология, засичаща движението на мозъчните вълни, мускулните трептения и сърдечната дейност. Двойките попълнили и въпросник за взаимоотношенията си.

Според Дрюс и неговия екип, при двойките, които споделяли легло се наблюдавали бързи движения на очите по време на REM-фазата, за разлика от онези, които спели сами. Доказано е, че тази фаза е най-важната в съня, защото именно тогава се случват процеси като организиране на паметта, емоциите и разрешаване на проблеми на подсъзнателно ниво.

Освен това, колкото по-здрави взаимоотношения показвали двойките, толкова по-добър бил синхронът между тях и по време на съня. Но това не означава, че за добър сън непременно трябва да имате някого до себе си. Професор Дрюс подчертава, че при много хора, независимо дали имат партньор или не в живота си, „соло“ спането се отразява далеч по-добре, отколкото, когато делят леглото с половинката.

Защо някои двойки, които спят заедно се радват на по-добър сън, а други се чувстват добре, ако спят сами в различни легла?

Резултатът от изследването показал, че спането с партньор повлиява добре върху REM-фазата на съня, което пък от своя страна намалява емоционалния стрес и укрепва общуването. Но REM е само една от страните на добрия сън, защото за пълното възстановяване на организма са необходими т.нар. „бавни вълни“ на сън, подготвящи тялото ни за дълбоката фаза на отпочиване на целия организъм.

Често REM фазата е прекъсвана от нарушения, предизвикани от състоянията на стрес. Затова, човек, който има навика да спи с партньор, може да бъде подложен на стрес, когато партньорът му не е до него в леглото. Още през 2009 година проучване показва, че разпокъсан сън или такъв с намалена продължителност е проблем, засягащ предимно жените, чиито партньори хъркат. Парадоксът произлиза от факта, че качеството на съня не се подобрява, дори ако нехъркащите жени били оставяни да спят сами и на спокойствие нощем.

Други фактор за добрия сън е разликата в температурата на телата или различията в режима на работа, навиците преди лягане като гледане на телевизия в леглото и т.н.

Според професор Дрюс хората, страдащи от безсъние не е добре да спят заедно с партньора си в периодите на инсомния, защото именно тогава те са най-податливи на външни фактори.

Вижте повече за важността на съня в следващото видео:

