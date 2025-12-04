Борбата между двойките във вилата на "Ергенът: Любов в рая" е безмилостно жестока! Готови са на всичко, за да стигнат до финал. С кокетен розов костюм и лицемерна усмивка – Радо хвърли бомба, която успя да „взриви“ мислите на Калоян, а Левент отново се развилня и показа дивата си природа.

С напредването на дните, приближаването до финал и смесените емоции, нещата във вилата ескалират. Докато всички двойки обясняваха защо трябва да продължат напред в предаването, Радо се изправи и каза нещо, което изуми всички и успя да вбеси Габи. Той разказа, че по-рано през деня Габи е заявила на Левент, че би приела роза от него, ако й предложи. Сега обаче тя тотално отрича това, а Левент, който подарява силикони и диаманти, е меко казано бесен.

"Ще ги хвърля всички в басейна!" – заяви той яростно.

Едва ли ще удави участниците в басейна, но пък едно е сигурно – роза от него Габи няма да получи.

Радо успя да създаде интрига и веднага след думите му, Калоян категорично отсече, че не държи да стига до финал. Той дори отстъпи мястото си на Благовеста и Денис.

И Рая не е завинаги – чао, Габи и Калоян

Е, всичко красиво си има своя край и екзотиката е временна – за Калоян и Габи това време изтече. Няма да има прелестни залези в Родос, но пък какво ли ги очаква в София?

