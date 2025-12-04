Привидно изглежда е лесно да си в рая – излизаш на романтични срещи, пиеш коктейли край басейна и се наслаждаваш на красива природа. Истината обаче е съвсем различна. Ситуацията, в която са поставени участниците, предразполага към всичко друго, но не и към спокойствие и романтика. Напротив – свидетели сме на силни емоционални сблъсъци, негативни емоции и тонове пролени сълзи.
Това поднесе и епизод 63 на „Ергенът: Любов в рая“. Ето какво видяхме!
Двойни стандарти
Поредният банкетът в имението на любовта предизвика сериозна дискусия - има ли двойни стандарти по отношение на морала, когато се отнася за мъжете и за жените. Става въпрос за двата любовни триъгълника, на които станахме свиделите, а именно - Красимир, Киара и Анна-Шермин и Орлин, Натали и Тихомир. Участниците изразиха различни мнения по въпроса – който така и не намери еднозначен отговор.
Увеличават ли се, или не, влюбените двойки в рая
Традиционно, всеки банкет завършва с призов всички влюбени участници да се изправят и да признаят публично чувствата. В епизод 63 емоциите бяха много цветни, а изненадите не спираха да излизат наяве.
Очаквано, и този път се изправиха Филипа и Йовица, следвани от Виктор и Дениз и Кристина и Петър. Калоян отново стана сам, без Габи до себе си. А изненадата на вечерта бе Киара – която заяви чувствата си към Красимир. Но той не ѝ отвърна.
Краят на едно приятелство
Габи влезе в конфликт с трима от най-близките си хора в имението - Калоян, Кристина и Петър. Тя остана крайно разочарована, че историята за познаството на Кристина и половинката ѝ е останала скрита от нея. Петър стана свидетел на обидните нападки от Габи към Кристина и не остави нещата така.
"Вече става въпрос за болно его. Това е ситуация, която и дете на 6 години ще разбере!“ каза възмутено актьорът. И категорично отсече: "Такива хора на мен не ми трябват в живота!"
Постъпката на Габи, която шокира всички
Денят за Габи бе особено тежък. Така и завърши - вечерта тя се насочи към басейна и пред очите на всички, най-неочаквано се гмурна във водата.
Оказа се, че тя търси златната гривна, която Калоян ѝ подари, след като се върна от сватбата на брат си в България. По-късно Габи не пропусна за пореден път да нападне младия мъж, наричайки го „олигофрен, задръстен, тъп, простак".
Един неочакван флирт
Неочаквано Виктор и Кристина се впуснаха в задушевен разговор. Поводът бе спречкването с Габи, но на Дениз остана ядосана от това, което видя и чу.
Малко по-късно психоложката изрази недоволството си: "Защо не се вземат направо? И без това се харесват от началото и е взаимно."
Най-обърканият човек в рая
Натали продължава да се лута между двата си избора - Орлин и Тихомир. В епизода тя прекара значително повече време с Тихомир, който определено не се отказва от нея. Близостта им дори го подтикна да направи нещо неочаквано – да я целуне. "Виждам, че имам шанс и затова не се отказвам", допълни фитнес инструкторът.
