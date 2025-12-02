Изглежда Виктория все още не разбира действията на Тихомир към Натали. Тя го обвини пред останалите, че се унижава, а това успя да разпали до неузнаваемост фитнес треньора. Радо също не успя да замълчи и показа своята лоша страна.

Инфлуенсърката започна да напада словесно Тихомир, като не пропусна да хвърли и няколко сериозни обиди към неговия любовен интерес, а именно хореографката, която се забърка в любовен триъгълник.

"Ходи и се унижава той в момента, а ѝ вдига самочувствието", каза му Виктория.

С тази реплика преля и чашата на Тихомир, който не се замисли да хвърли бутилката си на земята в гнева си.

"Престани да ми говориш глупости", отговори ѝ той.

Виктория остана изненадана от реакцията му, като Радо се опита да го подкрепи и също не замълча пред нея. Борсовия трейдър пожела да проведе самостоятелен разговор с нея, за да потърси обяснение за отношението ѝ.

Двамата успяха да проведат спокоен разговор, като той дори успя да разбере мотивите на инфлуенсърката и се съгласи с нея, че Натали манипулира, както Тихомир, така и Орлин.

Още от разговора им - вижте тук:

Всичко най-любопитно следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK