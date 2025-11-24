Напрежението между новия участник Левент и Виктория във вилата на "Ергенът: Любов в рая" ескалира още с първите реплики, които си размениха. След като Вики категорично отказа да разговаря с него, той реагира бурно и видимо не успя да запази спокойствие.

„Аз не желая да си говоря с теб!“ – отсече тя, след като Левент се опита да я заговори с по-груб и настойчив тон, който изобщо не ѝ допадна.

Раздразнението на Левент бързо прерасна в гняв. Той веднага се обърна към останалите участници, за да излее недоволството си. „Тази как ще ми говори така?“, възмущаваше се той, докато обикаляше нервно около басейна. В опит да докаже превъзходство, той направи и скандалното изказване: „Аз на бившата ми съм ѝ сложил силикон! А тя има ли – няма! Айде по това да се мерим!“

Докато Левент продължаваше да я напада с обиди и коментари, Виктория запази самообладание и ясно заяви, че не желае никакъв контакт с него. Тя го помоли да я остави на мира и подчерта, че не го намира за приятен събеседник.

Дали напрежението между двамата ще продължи и как ще се развие взаимоотношението им в следващите епизоди – предстои да разберем.

Следете всичко най-интересно от предаването в рубриката ни „Ергенът: Любов в рая“.

