Инфлуенсърката Габи не скри вълнението си от това колко е впечатлена от грижите, които нейният приятел Калоян й оказва в "Ергенът: Любов в рая".

“Милото ми гадже, как ме носи!”, буквално се разтопи Габи в ръцете му.

”Никога не съм подозирала, когато го видях да влиза, че Калоян ще ми бъде гадже и ще ми бъде толкова миличък и ще прави такива мили неща за мен", сподели Габи.

"Наистина искам да ти кажа, че много ти благодаря, че толкова много неща направи - на гръб ме носиш, не си ме оставил. Понеже сега малко съм зависима от теб и от твоята грижа, се чудя за твоето прибиране до България… Дали ще отидеш сега, след като аз съм в това състояние?", попита го тя.

"С крака ли? Да, ти знаеш за моето прибиране за ден-два. Всъщност, брат ми се жени, прибирам се за сватбата на брат ми. За мен една от най-големите ценности в живота ми е семейството. Такъв тип събития се случват веднъж в живота за мен, всъщност съм и кум. Това ми е най-близкият човек в живота и в такъв момент няма как да не отида и да не му покажа моята подкрепа за него и годеницата му", заяви той.

"По принцип много искам Калоян да остане и да се грижи за мен, но никога не бих го спряла да бъде със семейството си. И не искам той да се чувства длъжен дори да се замисли - аз или неговото семейство. Аз няма да си простя, ако го огранича да отиде на сватбата на брат си. Според мен Калоян трябва да отиде на сватбата на брат си, ако ще да бях и с два счупени крака", заяви Габи.

"Много ми се иска да дойда с теб, но няма как да ме носиш чак толкова", каза му тя.

"Искам да се запозная с родителите на Калоян, но ми се иска да вървя сама, когато се запозная с тях", пошегува се тя.

"Мисля си, че когато някой ден се запозная с тях, всичко ще е ОК и със сигурност ще ме харесат", заяви Габи.

