В „Ергенът: Любов в рая“ думите понякога се оказаха по-опасни от ревността и по-силни от розите. Предаването носи лавина от забавни реплики, спонтанни коментари и хапливи изрази, които превърнаха всяка сцена в истинско шоу.

Събрахме най-колоритните моменти от словесните престрелки на участниците от епизод 54 на романтичното риалити:

Бисери

Габи и Радо

„Вие вече сте имали какъвто и да е контакт, ако ще писане по гълъб писмо да бъде!“

„Тя е от друг град.“

„И какво – да не би да е от Австралия?“

„Циркаджийски истории, недей да мажеш!

Красимир

„Вие тия милиарди ги нямате за нищо! Какви са тия ергени, където се озовах.“

Габи за Натали

„Аз наистина, това момиче, имам чувството, че е някакъв робот, който си е пуснал някакъв глас и то един такъв супер равен и монотенен, и трябва супер много да си увелича слуха, ако има как, ама то няма как!“

Габи и Радо

„Недей да се зъбиш, че гледам, че ти излиза вената на челото!“

„Защото имам малък процент подкожни мазнини, за разлика от теб!“

„Ти си пък много по-малко проценти откъм моя мозък, на моя мозък. Ти си толкова тъпо, просто, кухо парче! Ти си си направо гладно куче.“

Петър

„Аз, като дойдох, попитах родителите на жените с какво се занимават, за да мога аз да си направя калкулация занапред.“

Красимир

„Орлин след предаването ще го чакат отвън и ще го сложат в един чувал, и няма да го видите повече! Лично аз може би ще го чакам пръв, ама ти няма да ме познаеш. За 2 милиарда, брат, не ми се сърди.“

Повече - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

