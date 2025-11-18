Пореден епизод на „Ергенът: Любов в рая“ – и поредна доза забавни и пиперливи изказвания. Този път те бяха насочени преди всичко към Радо, който се превърна в своеобразен „герой“ на епизода. За съжаление, коментарите към него бяха изпълнени преди всичко с критика и голяма доза негативизъм.
Какво точно успяхме да чуем? На кое се посмяхме, и на кое – възмутихме? Ето най-интересното от 53 серия на романтичното риалити.
Блага и Габи за срещата между Радо и Галена
Блага: „Беше ясно, че на него ще даде картичката
Габи: „По кое? По водоносеца?“
Габи за Радо
„Каква мазна филия е! А даже не е и някакъв красавец.“
„Той си е мазник. Гледа да се подмазва в началото, но после се показват женската му енергия и характер.“
„Първоначално заблуждава, че е мъжкар, но после виждаш как един мъж 100 кила започва да прави интриги. Мъж е само по външни характеристики, в душата си е а пълна женичка.“
Радо за Галена
„С влизането ѝ, раят ще се промени за мен. Всичко ще стане много по-приятно.“
„Мъничка си, сладичка си, външният ти вид, дори гласът ти ми харесва.“
„В бъдеще бих развил чувства към нея.“
Галена към Радо
„Ако бях влязла и теб те нямаше, щях да си тръгна“
„Усещането е направо неописуемо. Готова съм да се влюбя, няма да се спирам по никакъв начин.“
Габи за предварителното познанство на Галена и Радо
„Това изобщо не е честно“, категорична е Габи. „Те за какво тогава са тук? За малко звезден момента по телевизията?“
Габи за Радо
„Всеки път, като дойде някое ново момиче и търчи като ученичка за чаша вода. И ходи по срещи с коя ли не. Винаги пръв като сервитьор става да носи нещо.“
„Преиграва с това да се прави на джентълмен.“
За още забавни моменти и неочаквани емоции - гледайте видеото:
