В „Ергенът: Любов в рая“ любовта не е единственото, което държи зрителите пред екрана – шегите на участници също са на друго ниво! Те не си спестиха нито сарказъм, нито емоции, а думите им често бяха по-остри от всяка конкуренция за роза.
Ето кои изрази взривиха атмосферата на вилата в епизод 52:
Бисери
Дениз към Виктор
„Вместо да ходим ние да се наплюскаме…“
Габи и Благовеста към Натали
„Тя така реагира, че викам: „Кой вкараха – Брад Пит и Анджелина Джоли?“
„Аз помислих, че някакви птички се натискат горе.“
Габи и Тихомир
„Тишо, вие хапнахте ли нещо на тая среща?“
„Само мезихме – едни бисквитки имаше с пармезанче и вино пихме.“
„Поне не мезиш за пръв път.“
„Нямаше луканка!“
Натали за Габриела
„Вики мисля, че ще я изяде с парцалите.“
Красимир за Йовица
„Да беше отишъл в Македония да му оправят зъбите. Там е 30 лв една пломба. Искате ли да съберем 100 лв, да ги сложим в едно пликче и да му кажем „Айде, за Македония!“
Габи
„Радо „водомера“, обслужващия персонал.“
Виктор
„Радо „водоноската“ за пореден път подхожда със своята стратегия – идва с чашка вода, лъсва ризката – типично мазно за него, и подхожда с агресивна стратегия на селски бек, който се опитва да загради поредно влязло момиче, в отчаяната си надежда той да получи още една роза и да остане няколко дни.“
