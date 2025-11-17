В „Ергенът: Любов в рая“ любовта не е единственото, което държи зрителите пред екрана – шегите на участници също са на друго ниво! Те не си спестиха нито сарказъм, нито емоции, а думите им често бяха по-остри от всяка конкуренция за роза.

Ето кои изрази взривиха атмосферата на вилата в епизод 52:

Бисери

Дениз към Виктор

„Вместо да ходим ние да се наплюскаме…“

Габи и Благовеста към Натали

„Тя така реагира, че викам: „Кой вкараха – Брад Пит и Анджелина Джоли?“

„Аз помислих, че някакви птички се натискат горе.“

Габи и Тихомир

„Тишо, вие хапнахте ли нещо на тая среща?“

„Само мезихме – едни бисквитки имаше с пармезанче и вино пихме.“

„Поне не мезиш за пръв път.“

„Нямаше луканка!“

Натали за Габриела

„Вики мисля, че ще я изяде с парцалите.“

Красимир за Йовица

„Да беше отишъл в Македония да му оправят зъбите. Там е 30 лв една пломба. Искате ли да съберем 100 лв, да ги сложим в едно пликче и да му кажем „Айде, за Македония!“

Габи

„Радо „водомера“, обслужващия персонал.“

Виктор

„Радо „водоноската“ за пореден път подхожда със своята стратегия – идва с чашка вода, лъсва ризката – типично мазно за него, и подхожда с агресивна стратегия на селски бек, който се опитва да загради поредно влязло момиче, в отчаяната си надежда той да получи още една роза и да остане няколко дни.“

Повече - вижте във видеото по-горе и това тук:

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK