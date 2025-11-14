В „Ергенът: Любов в рая“ любовта може да е сложна, ревността - сериозна, а сълзите - неизбежни, но едно е сигурно: никой не може да се оплаче от липса на смях. Участниците търсят не само любов, но и подходящ момент, в който да покажат неподправения си хумор.

От фрази, които стават вирусни още в същата вечер, до коментари, които разбиват напрежението за секунди - езикът в рая е толкова горещ, колкото плажния пясък.

Ето кои са култовите реплики от епизод 51 на предаването:

Бисери

Кристина

„Празнуваме развода на Краси!“

Габи за Шермин

„Тръгна си Злодеида, Злобани.“

Красимир

„Дубайската камила замина за Дубай.“

Габи

„Тя наистина се бореше за него, чуек.“

Петър

„Дубай вече няма да усеща липсата на Ани, тя може спокойно да пътува натам да яде стриди и други готини неща, така че ние продължаваме да си хапваме свинското.“

Виктория

„Виждам, че Краси е намерил нова кралица. Той ги сменя по-бързо от валутата курса.“

Габи за Габриела

„Виждам някакъв чаршаф с точки, който върви към нас.“

Виктория за Габриела

„Първо – токчетата, които са ѝ леко големи и хлопат, и тя едва ходи на тях, и те се гънат като солети, роклята, която грам не се съчетава с тези токчета… от кварталния базар излезнала.“

Повече - вижте във видеото по-горе

