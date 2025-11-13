По-голямата част от запомнящите се, "култови" фрази на участниците в "Ергенът: Любов в рая" са породени от негативни и конфликтни ситуации. Но от страничния наблюдател, какъвто е зрителят, те се възприемат с много смях и чувство за хумор.

Ето какво чухме в епизод 50 на романтичното, но и забавно, риалити.

Шермин за Киара

„Как може до такава степен да не уважава себе си и да е такъв парцал. Да се бута насила там, където не ѝ е работата.“

Киара към Краси

„Всичко сме в кюпа.“

„На теб лесното не ти е интересно.“

Краси

"Хванали сме се на хорото, трябва да го изиграем.

Киара: „Не е право. По-скоро е като сиртаки.

Краси: „Ако беше право, щеше да е много лесно да го изтанцуваме.“

Шермин за Благовеста

„Евтината, която си сваля гащите“

Снимка: bTV

Краси за Шермин

„Бурята дойде, ще гърми, ще трещи. Ще е интересно.“

Шермин за Киара

„И още 300 живота да се опитва да бъде нещо повече от мен, това няма как да се случи. Тя си е просто комплексарка, чалгаджийка.“

Киара за любовния триъгълник

„Така излиза, че съм любовницата, колкото и да ми неприятно. Но съвсем скоро ще стана жената.“

Киара за Шермин

„Толкова си смешна, толкова си жалка, че и в Дубай ти се смеят.“

Снимка: bTV

Вики за Тихомир

„Той е като един затворен сейф, който не трябва да отваряш, защото ще настъпи една глобална пандемия.“

„Не съм глупава, но не разбирам какво ми казва Тихомир. Отново ме пуска по пързалката.“

Радо

Чисто гол и пред камерите мога да се съблека. Изобщо не ми дреме. Нямам никакви задръжки, грам.“

Радо за Лили

„Аз не мога да си блъскам главата в стената и да се моля на една жена да бъде с мен.“

Лили за Радо

„Запознах се с един Радо, а впоследствие видях друг. Искам мъж, който да не подклажда огъня. Искам Мъж.“

