„Ергенът: Любов в рая“ отдавна доказа, че любовните истории могат да бъдат не само страстни и емоционални, но и изключително забавни. Участниците в риалитито се превърнаха в истински комедианти с техните запомнящи се реплики, които зрителите със сигурност ще цитират още дълго време.

Ето кои са най-запомнящите се фрази от епизод 49 на предаването:

Бисери

Красимир към Шермин

„Поведението ти е все едно „Аз идвам от Израел и вие тук трябва да ме боготворите“, моля ти се. „Отивам при Красимир да ми готви и да ми пере“.

Габи

„Краси, откакто Анна живее у вас, ти постоянно си тука – гледаш да не се прибираш.“

Блага за Шермин

„Не мога да я определя като човек, защото в нея живеят няколко.“

Красимир

„Честно казано, ако виждам, че някой прекалено много ме задушава и ми стяга каишката, в даден момент я късам и почвам да бягам, бате.“

Киара към Красимир

„И какво – гушкаха ли те? Ритали са те. Щом не са те гушкали, значи са те ритали.“

Киара

„От два дни аз съм в страшни нерви, които ме друсат все едно има земетресение.“

Красимир към Шермин

„Да не объркаш да вземеш водата, че няма да ти е вкусна.“

Блага

„Планът е Киара да отстрани злото от къщата. Моята роля е на добрата фея, така че действаме.“

