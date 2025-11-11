В епизод 48 на Ергенът: Любов в рая градусите на емоциите отново се вдигнаха! Ревност и признания, размисли и колебания - ситуацията става все по-сложна. Вижте кои бяха най-значимите изказвания на участниците.
Киара
Аз знам, че той ме харесва!
Шермин
Завистта разяжда Киара!
Шермин
Тя продължи да се излага, при положение, че той не иска да е с нея.
Киара към Красимир
Ревнувам те!
Виктория
Тихомир ми е хлъзгав!
Киара
В момента си ми важен само ти!
Красимир
Главата ми гърми!
Виктория
Той те търси нощно време теб, а ляга при нея!
Аз съм тотално никъде!
Киара
Според мен Шермин няма нищо към Краси!
Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая"
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK