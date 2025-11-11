В епизод 48 на Ергенът: Любов в рая градусите на емоциите отново се вдигнаха! Ревност и признания, размисли и колебания - ситуацията става все по-сложна. Вижте кои бяха най-значимите изказвания на участниците.

Киара

Аз знам, че той ме харесва!

Шермин

Завистта разяжда Киара!

Шермин

Тя продължи да се излага, при положение, че той не иска да е с нея.

Киара към Красимир

Ревнувам те!

Виктория

Тихомир ми е хлъзгав!

Киара

В момента си ми важен само ти!

Красимир

Главата ми гърми!

Виктория

Той те търси нощно време теб, а ляга при нея!

Аз съм тотално никъде!

Киара

Според мен Шермин няма нищо към Краси!

Снимка: bTV

