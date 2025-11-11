Във вилата на Ергенът: Любов в рая съревнованието между Шермин и Киара става все по-жестоко. Двете дами се борят със зъби и нокти за сърцето на бизнесмена Красимир, но коя от тях ще спечели? По-красива, по-хитра, по-секси - зрителите сравняват участничките постоянно. Но коя е по-умна? Ана-Шермин или бургаската певица Киара?

Шермин - "Аз говоря пет езика!"

В последните епизоди, екзотичната Ана-Шермин като мантра повтаря думите: "Аз говоря пет езика!"

Дамата обясни пред всички участници, че е получила изключително добро възпитание от родителите си и, че винаги е държала на образованието си. Тя е завършила специалност "Психология". Споделя, че обича да чете книги и да се развива. Бъдещите й планове включват създаване на собствен моден бранд. Проницателна и с амбициозен дух, Шермин дори заявява на другите участници, че може да се аргументира много по-добре от всички тях и намира себе си за по-умна от повечето.

От своя страна Красимир изглежда доста е хлътнал по нея и изпълнява всяко нейно желание. А тя си остава все така нападателна към останалите участници, най-много към съперничката си Киара.

„Както казах, подобен тип жени, които изглеждат зле, искат да вземат мъжете на жени, които изглеждат по-добре от тях, за да се почувстват по-добре със себе си", споделя тя за певицата от Бургас.

Прави ли я това умна и стратегически настроена - преценете сами.

Киара - в очите синева, но погледа й - тайна

Бургаската певица е невинна на пръв поглед, но в себе си крие доза провокативност, дива е и определено се бори за онова, което желае. Тя знае как да получи всеки мъж без да се страхува. Умее да прави първата крачка и не се срамува от емоциите си. Искрено, но и стратегически - Киара покани Красимир на среща. Тя изчака правилния момент и го "отвлече" в точното време. С типичната за нея прямота, русокосата певица сподели на Краси чувствата, които изпитва към него. Умен ход ли бе това? Или пък печелившата стратегия е да бъде хладнокръвна като съперничката си Шермин?

"Не виждам смисъл да крия емоциите си, да се преструвам, да играя някакви игри, защото съм крайно изморена и искам нещо истинско и се надявам да го намеря в Красимир", това споделя самата тя.

Ако вниманетелно се вгледаме в поведението на двете участнички, ще видим, че те са пълна противоположност една на друга. Киара е емоционална, открита и отворена към споделяне, докато Ана-Шермин е дистанцирана, хладна и категорична.

Кое обаче е по-разумната стратегия спрямо бизнесмена Краси? Той вече започва да се чуди дали е направил правилен избор и изглежда, че везната се накланя към синеоката певица. Да не би тя да се окаже по-умна? Това тепърва ще разберем.

