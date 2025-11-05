На банкета в епизод 44 нямаше как участниците да не провокират с въпроси Анна-Шермин, особено след всички конфликти, които тя започна, от предходните епизоди. Няколко от въпросите бяха насочени към злобното ѝ отношение към Габи и Дениз. Ето как се аргументира тя.

Разбира се, Анна не успя да замълчи и провокира двойно повече с отговорите си.

"Дори да си замълчи, си го пази, помни, след някакъм даден момент получава факса и си изстрелва всичко, което е искала да каже", каза Красимир пред камерите.

Шермин продължи да "налива масло в огъня" със собствените си въпроси, които бяха пряко насочени към Дениз и нейното минало. На масата започна да се коментира повече за танцуването на пилон, за което Анна често "обвинява" Дениз. Лили, Блага, Виктор, както и много други застанаха зад психоложката и я защитиха.

Продължи размяна на нападки и въпроси от едната участничка към другата. Шермин продължи да провокира Дениз, но тя приемаше коментарите ѝ с усмивка... до определен момент.

Инфлуенсърката отново се върна към бившите връзки и занимания на Дениз, като спомена нейн покоен партньор. Хайрула се разстрои, но открито заяви пред останалите, че не е била с него за материалните облаги, а че наистина е имало любов между тях.

Как ескалира спора им - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

