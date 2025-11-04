Страстите в рая винаги са горещи! Не винаги обаче става въпрос за романтика. В епизод 43 Дениз и Анна-Шермин отново изпуснаха нервите си в жесток спор за морални ценности и миналото.

Всичко започна от спречкването на Габи и Анна, но Дениз също се включи и бързо стана център на внимание. Психоложката се опита да се застъпи за Габи, но Шермин обърна фокуса на разговора им, като започна да хвърля акцент върху миналото на Дениз.

"Не мисля, че твоето дете, след като порастне и види клиповете ти, където си на пилон, ще е много гордо", каза Шермин.

Това не беше всичко. Тя продължи да споменава слухове, които е чувала за нея, като например, че е била с "60-годишен женен дъртак". Дениз се опита да остане хладнокръвна, но не успя да сдържи яда си:

"Това е жалко същество и долно и просто. Ти си куха, ти си долна, ти си без душа и сърце!"

Анна продължи да провокира словесно Хайрула, като се наложи двете да бъдат разтървани. Габи я отведе встрани от останалите, за да я помоли да се смири.

След като Габи я заведе при Красимир във вилата, двамата продължиха да обсъждат поведението на Дениз. Долу, край басейна, останалите също коментира грубото държание на инфлуенсърката.

Какво обсъдиха - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

