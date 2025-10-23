Габи Цонева е една от участничките в "Ергенът: любов в рая" с атрактивна визия и чувство за хумор. Вероятно я помните и от втори сезон на „Ергенът“, в който взе участие. Тя е от Пловдив и работи като ивент мениджър в заведение и има собствен бранд за дрехи.

Какво още не знаете за нея – вижте какво ни сподели в поредицата "Лексикон":

Ако можеше да изживееш 1 ден като който и да е човек в света – кого би избрала?

Ким Кардашиян – защото искам да усетя какво е да управляваш цяла империя и всички да говорят за теб. А може би и Бела Хадид – да се разходя по най-големите подиуми и да усетя адреналина на световната мода.

На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?

Да обичат себе си първо, да знаят стойността си и никога да не позволяват на някого да им казва, че не са достатъчни. Също и да вярват на себе си и интуицията си. Да знаят, че семейството е най-важното нещо на света и да знаят, че материалното е важно, но никога не е най-важното.

Какъв съвет би дал на 18-годишното си Аз?

Не вярвай на сладки приказки – вярвай на действията. И винаги слушай интуицията си, защото тя е най-силният ти съюзник.

Какво е любовта за теб сега?

Любовта е да намериш човека, с когото си себе си и пак да си най-красива версия на себе си. Страст + доверие + грижа + спокойствие = любов.

Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?

Хуморът и погледът ми.

Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?

Неловко може да бъде, ако се опитваш да се представиш в светлина, в която реално ти не си, но аз лично нямам такъв момент.

Любим плод, песен, цвят и футболен отбор

Праскова, диня, драконов плод и череши

The Weeknd - House of ballon’s

Черно – за мен е символ на сила

Не разбирам от футбол, така че нямам любим отбор.

Снимка: Instagram

3 култови момента на Габи в "Ергенът: любов в рая"

Ламарина, лавандула и кора от шишарка

"Произведението на изкуството", което Калоян подари на Габи се оказва сериозен проблем за отношенията на двойката. Инфлуенсърката не успя да скрие недоволството си от жеста, който ѝ направи половинката ѝ, а това може да се окаже пагубно за връзката им. Калоян ѝ сподели, че се е почувствал обиден от реакцията ѝ, като смята, че той е с най-креативния подарък, а тя не го е оценила.

Габи от друга страна му е обидена от отношението, което проявява към нея. "Всички мъже пристигат с нещо уау - пристигат с букет, видях някакви дървени неща с инициалите на двойката - а ти ми донесе ламарина, лавандула и кора от шишарка", оплаква му се Габи. "Не искам да говоря с теб! Зарязвам те", отсече Габи.

Скандал в "Ергенът: любов в рая" разплака Габи

Фитнес инструкторът Радослав бе един от новодошлите ергени в имението, но не успя да остане там дори една нощ. Неуместите му шеги и провокативното поведение направиха неприятно впечатление на няколко от момичетата. А с Габи се стигна дори до инцидент.

След шеговита реплика на нейна страна, той се надвеси над нея, бутна стола ѝ и я събори. Това я разстрои особено много и наложи влизането на хора от продукцията в имението. Фитнес инструкторът Радослав демонстрира недопустимо поведение към инфлуенсърката Габриела и незабавно беше отстранен от „Ергенът: Любов в рая“. Екипът на продукцията моментално взе мерки и показа, че подобно държание няма да бъде толерирано. Габриела получи извинение, а Радослав беше изведен от предаването.

Снимка: bTV

Габи е една от участничките с най-пиперливи коментари. Ето някои от култовите й фрази:

"Цър-Пър, ти що се интересуваш от операция на носа? Втора ли ти трябва?" (към Виктория)

„Ако не мие чинии, защо ни е вътре?“ (за Лъчезар)

„Сутринта е Ани, след обяд като пийне става Шармани, а точно преди лягане е Шермин.“

