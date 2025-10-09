„Мъжете Дева сме като горчиво уиски – не сме за всеки. Иначе се превръщаш в евтина бира“. С тази култова реплика Радослав се опита да впечатли Виктория и Филипа в "Ергенът: любов в рая", но желанието му удари на камък.
"Хайде сега, заучени фрази!" - отговори на провокацията му Виктория. Това веднага накара новият ерген да влезе в лют спор, посочвайки, че репликата е авторска, защото той бил поет.
С какво още се занимава Радослав - вижте във видеото.
Темата за зодиите не успя да впеачтли момичетата. Виктория сподели, че мъжете Дева са особени и тя не ги харесва.
Какви зодии са ергените в "Ергенът: любов в рая"?
- Джан Микеле Ратта е зодия Лъв
- Калоян е зодия Телец
- Стефан и Атанас са зодия Близнаци
- Стоян Ву е зодия Водолей
- Валентин е зодия Водолей
- Виктор е зодия Дева
- Пенко е зодия Лъв
- Красимир е зодия Водолей
- Неделчо е зодия Риби
- Петър е зодия Лъв
- Йовица пази зодията си в тайна.
