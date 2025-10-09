„Мъжете Дева сме като горчиво уиски – не сме за всеки. Иначе се превръщаш в евтина бира“. С тази култова реплика Радослав се опита да впечатли Виктория и Филипа в "Ергенът: любов в рая", но желанието му удари на камък.

"Хайде сега, заучени фрази!" - отговори на провокацията му Виктория. Това веднага накара новият ерген да влезе в лют спор, посочвайки, че репликата е авторска, защото той бил поет.

Темата за зодиите не успя да впеачтли момичетата. Виктория сподели, че мъжете Дева са особени и тя не ги харесва.

Какви зодии са ергените в "Ергенът: любов в рая"?

Джан Микеле Ратта е зодия Лъв

Калоян е зодия Телец

Стефан и Атанас са зодия Близнаци

Стоян Ву е зодия Водолей

Валентин е зодия Водолей

Виктор е зодия Дева

Пенко е зодия Лъв

Красимир е зодия Водолей

Неделчо е зодия Риби

Петър е зодия Лъв

Йовица пази зодията си в тайна.





