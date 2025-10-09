„Мъжете Дева сме като горчиво уиски – не сме за всеки. Иначе се превръщаш в евтина бира“. С тази култова реплика Радослав се опита да впечатли Виктория и Филипа в "Ергенът: любов в рая", но желанието му удари на камък. 

"Хайде сега, заучени фрази!" - отговори на провокацията му Виктория. Това веднага накара новият ерген да влезе в лют спор, посочвайки, че репликата е авторска, защото той бил поет. 

Мъжете и жените със забрана да общуват. И още акценти от „Ергенът: Любов в рая“,еп. 24

С какво още се занимава Радослав - вижте във видеото. 

Темата за зодиите не успя да впеачтли момичетата. Виктория сподели, че мъжете Дева са особени и тя не ги харесва. 

Какви зодии са ергените в "Ергенът: любов в рая"?

  • Джан Микеле Ратта е зодия Лъв
  • Калоян е зодия Телец
  • Стефан и Атанас са зодия Близнаци
  • Стоян Ву е зодия Водолей
  • Валентин е зодия Водолей
  • Виктор е зодия Дева
  • Пенко е зодия Лъв
  • Красимир е зодия Водолей
  • Неделчо е зодия Риби
  • Петър е зодия Лъв
  • Йовица пази зодията си в тайна.

