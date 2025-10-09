Поредният епизод на „Ергенът: Любов в рая“ потопи както зрителите, така и участниците в море от емоции, противоречия, пререкания и обрати. Привидно стабилните отношения между част от двойките за пореден път бяха поставени на изпитания, а интригите отново взеха надмощие.

Нова тръпка за Ана-Шермин

В центъра на събитията, очаквано, отново е Ана-Шермин. Според момичетата от приятелското ѝ обкръжение, крайно време е тя да потърси нов любовен интерес - след като отношенията на Красимир и Киара започват да се развиват.

Габи предлага Шермин да се ориентира към Орлин. Предложение, което Дениз категорично отрича. „Те са от различни планети“, отсича тя.

Любопитното е, че и самия Орлин смята така. И открито заявява, че ще остане верен на Натали.

Кристина и Петър – връзка с изпитания

Междувременно Кристина и Петър преживяват труден момент – в последно време връзката им е подложена на сериозни изпитания. Виктория вижда в това възможност да се сближи с младия мъж – нещо, което не е учудващо, предвид че тя открито проявява интерес към него. „Не смятам, че Петър е мъж за Кристина, защото такива жени… не знам кой мъж е за тях“, коментира инфлуенсърката.

Неочакван регламент

Вечерта в имението на любовта поднесе неочаквани и неприятни промени за участниците. Според новия регламент мъжете и жените трябва да живеят отделно - двата пола се разпределят в двете вили, като им е забранено да общуват по какъвто и да е начин. А който наруши това правило, напуска рая незабавно!

Дамско парти

Правилата влязоха веднага в сила - последва бурно дамско парти, в което момичетата трябваше сами да се забавляват. Но по всичко изглеждаше, че мъжката компания не им липсваше – и се впуснаха в приключение в местен бар на брега на плажа.

Все пак, за изненада на дамите, купонът им не мина без мъжко присъствие - трима нови ергени се присъединиха към тях.

