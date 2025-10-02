Епизод 19 на романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая“ поднесе поредна доза емоции, страсти и неочаквани обрати. И предостави на участниците редица нови предизвикателства.

Пред най-голямо изпитание бе поставена Виктория Асенова – още с влизането си тя превърна „в трън в очите“ на останалите. Бе нападната заради неуважителното си отношение и постоянното желание да обсъжда, критикува и подклажда напрежението.

Това никакъв начин не притесни Виктория. Дори напротив и смело заяви: „Такива евтини провокации няма как да ме бутнат“, заяви тя.

За една от двойките епизодът предложи красиви вълшебни и романтични мигове. Хореографката Натали и музикантът Орлин се усамотиха сред природата, далеч от шума и дрязгите в имението на любовта. Размениха прегръдки и дори няколко целувки, след което се впуснаха в съкровени разговори за лични преживявания и бивши връзки.

Орлин разкри, че предходните му взаимоотношения са били предимно с по-възрастни жени. Въпреки това е категоричен, че истински харесва Натали, тъй като, макар и по-млада от него, е „доста зряла за възрастта си.“

Докато Натали и Орлин се радват на спокойствие и хармония, то положението в къщата е коренно различно. Там всичко „ври и кипи“ от конфликти и скандали. Този път Йовица и Филипа не усяха да запазят самообладание, а гневът им е насочен отново към Виктория. Поводът бе разпределението в стаята, която тя трябва да сподели с Киара, Натали и Филипа.

След множество нападки и остри реплики, Йовица се обърна към Виктория с думите: „Ти си сама срещу всички.“

