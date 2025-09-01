Филипа - Пламена Димитрова е лъчезарна, открита, сладкодумна и интелигентна. Осъзната и здраво стъпила на краката си. Бързо влиза под кожата, лесно се сближава и умее да задържа хората около себе си. Семеен тип момиче, което никога не е имало one night stand.

Връзките ѝ са само сериозни, а мъжете около нея са като от калъп - високи, тъмни, с бради и материално осигурени. Самата тя обича силно. Дълго и дълбоко страда след раздяла, но пък умее да се мобилизира. Готова е за семейство.

От кой град/село е?

София

Какво работи?

Филипа е биолог по образование, но работи като козметолог. Финансово се е осигурила сама. Бивша професионална гимнастичка и възпитаничка на Илияна Раева. Работи като козметолог.

Филипа за връзките и любовта

"Мъжете харесват повече жена победител, отколкото жена кукла."



Филипа обича и силните усещания - скачала е с бънджи и се е гмуркала. Чаровната брюнетка е била и блондинка в миналото си.

Филипа е зодия Скорпион, а според хюман дизайн - манифестор. Цени истинските неща и не се страхува да пътува сама. Обича домашната храна - от яйцата за тортата си до орехите. За Коледа си приготвя домашни курабийки с канела.



