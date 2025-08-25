Първите кадри от „Ергенът: Любов в рая“ вече разпалиха любопитството на феновете. Именно по този повод в традиционната седмична анкета на Ladyzone.bg попитахме кои според вас ще бъдат участниците в романтичното риалити?

Отговорите, които получихме, показват колко голямо любопитство предизвиква предстоящия формат на bTV. Сред предположенията бяха:

Асен Блатечки

Филип Буков

Фолкпевицата Мария

Певицата Камелия

Дали това ще се окаже истина? Предстои да видим. Очаквайте „Ергенът: Любов в рая“ скоро по bTV.

А всички предположения и желания на хората - гледайте във видеото.

„Ергенът: Любов в рая“

Новото шоу в ефира на bTV е вдъхновено от хитовия международен „Bachelor in Paradise“. Предаването събира необвързани участници на райския остров Родос, където страстите се нажежават под слънцето, а връзки се създават и разпадат пред очите на зрителите. Водеща на приключението ще бъде красивата Райна Караянева. Обещанието е за любов, драма и изненадващи обрати, които ще държат публиката в напрежение през цялото предаване.

