Бионсе вече е милиардерка, което я прави петият музикант, достигнал този етап, според Forbes. Поп певицата се присъединява към съпруга си Джей Зи, заедно с Тейлър Суифт, Брус Спрингстийн и Риана, в клуба на милиардерите.

През последните години певицата постигна голям успех. Нейното световно турне Renaissance World Tour през 2023 г. донесе близо 600 милиона долара приходи. През 2024 г. тя издаде кънтри албума „Cowboy Carter“, който бе в центъра на вниманието на най-касовото концертно турне в света за 2025 г.

Бионсе основава собствена развлекателна компания Parkwood Entertainment през 2008 г. Според Forbes , Parkwood „управлява кариерата си и продуцира цялата си музика, документални филми и концерти, като поема по-голямата част от производствените разходи, за да покрие повече от финансовите разходи, свързани с края на кариерата“.

Бизнес изданието добави още: „Общо турнето Cowboy Carter е реализирало над 400 милиона долара от продажби на билети, според Pollstar, и още 50 милиона долара от продадени стоки на концертите, според оценки на Forbes. И тъй като Parkwood продуцира всичко, Бионсе успя да си осигури по-високи маржове на печалба. Съчетавайки печалбите от турнетата с приходите от музикалния си каталог и спонсорски договори тази година, Forbes изчислява, че е спечелила 148 милиона долара през 2025 г. преди данъци, което я прави третият най-високоплатен музикант в света.“

Снимка: Getty Images

Forbes отбеляза и други основни източници на доходи, които Бионсе е спечелила като солов изпълнител, включително приблизително 60 милиона долара от Netflix за документалния филм от 2019 г. „Homecoming: A Film by Beyoncé“. Според съобщенията, тя е спечелила още 50 милиона долара за изпълнението си на полувремето по време на първия коледен мач от NFL на Netflix през 2024 г. Предходната година тя продуцира концертен филм от турнето си Renaissance World Tour и го разпространява директно чрез AMC, като печели близо половината от глобалните боксофис приходи на филма от 44 милиона долара.

Повече за документалния филм на Бионсе - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK