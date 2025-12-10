Бионсе, Винъс Уилямс и Никол Кидман ще се присъединят към Ана Уинтур от списание Vogue като домакини на бала на музея "Метрополитън" през май следващата година, предаде Associated Press.

Уилямс, която никога преди не е била домакин на ежегодния пищен празник на модата, поема ролята седем години след като по-малката й сестра, също звезда на тениса, Серина Уилямс, беше съпредседател.

Бионсе е била почетен председател през 2013 г., а Никол Кидман се е изявявала като съпредседател през 2003 и 2005 г.

Ана Уинтур ръководи ежегодното събитие - благотворителна акция, която миналата година донесе рекордните 31 милиона долара в касата на Института за костюми на "Метрополитън".

Музеят обяви и комитет за организиране на гала вечерта, председателстван от дизайнера Антъни Вакарело и актрисата Зоуи Кравиц. В него участват звездите на музиката Сабрина Карпентър, Доджа Кет, Лиса, Сам Смит и Изолт, балерината Мисти Копланд, актрисите Теяна Тейлър, Елизабет Дебики, Гвендолин Кристи и Лина Дънам, баскетболистката Ейжа Уилсън, моделите Алекс Консани, Палома Елзесер и Лорън Васер, редакторката на Vogue Клоуи Мал и художничката Ана Уейант.

Все още не е обявен дрескодът за гала вечерта на 4 май. Той обаче ще съответства на темата "Изкуството на костюмите", обявена миналия месец като следващата пролетна изложба на института.

Експозицията има за цел да отпразнува "облеченото тяло", както то се появява в изкуството през вековете. Това ще стане чрез съчетаване на облекла с предмети от музея, за да се покаже как модата отдавна е преплетена с различни форми на изкуство.

Изложбата, която както винаги е под надзора на куратора на Института за костюми Андрю Болтън, ще бъде организирана тематично според различните типове тела. Тя ще включва теми като "Голото тяло" и "Класическото тяло" например, но и по-нетрадиционни като "Бременното тяло" и "Стареещото тяло".

Експозицията ще има и ново, впечатляващо място - галерийно пространство с площ от около 1115 квадратни метра.

По думите на Болтън новото пространство "ще бележи повратна точка, която признава важната роля на модата не само в историята на изкуството, но и в съвременната култура".

Изложбата "Изкуството на костюмите" ще отвори врати за публиката на 10 май 2026 г. и ще продължи до 10 януари 2027 г.

