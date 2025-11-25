Легендата на тениса Серина Уилямс отново докосна сърцата на феновете си, показвайки как въвежда най-новия член на семейството в света на спорта. Майчинството промени живота ѝ, но не и любовта й към корта!

Семейството на Серина Уилямс

Световната легенда на тениса, 44-годишната Серина Уилямс, отново вдъхнови своите последователи и фенове, споделяйки личен момент от своето майчинство. Шампионката е омъжена за съоснователя на платформата Reddit 42-годишния Алексис Оханян. Заедно имат две дъщери.

Серина става майка за първи път през септември 2017 г., когато ражда дъщеря си Алексис Олимпия Оханян. Припомняме, че раждането е съпроводено с тежки здравословни усложнения. През август 2023 г. семейството им се увеличи с още един член – втората им дъщеря Адира Ривър Оханян.

„Това съм аз, споделяйки страстта си към тениса с малката си дъщеря“, пише тенисистката в своя Instagram профил.

Вероятно, именно по този начин Серина успява да балансира между професионалната си страст и семейните ценности, като предава любовта си към тениса на следващото поколение.

През юли месец Серина привлече вниманието и с драстичната си физическа промяна, като публично призна, че е свалила над 14 килограма. Тя открито коментира спекулациите, че е използвала само интензивни тренировки или криотерапия, за да постигне този резултат.

Пред медиите тя разкри, че е използвала лекарство от класа GLP-1 (познато като аналог на Ozempic), за да си помогне в борбата с килограмите след раждането.

„Целият ми живот минава във фитнеса: упражнения, бягане, яки тренировки, пот, танци, всичко, което е трябвало, съм го правила. И винаги ме е довеждало до определено число на кантара, но никога по-ниско. Тогава реших да пробвам GLP-1.“

Серина защитава решението си, като отбелязва, че приемането на лекарството й е помогнало да подобри ефекта от диетата и упражненията. Тя споделя, че сега се чувства „по-лека психически, по-секси и по-уверена“. Този откровен подход към темата за отслабването и личното здраве затвърждава статута й не само като спортна икона, но и като влиятелен глас в лайфстайл обществото.

