Джан Яман успя да се утвърди като най-успешния турски актьор, прочул името си далеч извън границите на родината си. В последните години той живее и работи в Италия, където се радва на все по-голяма слава. А сега се превърна в истинска сензация, влизайки в ролята на Сандокан – пиратът от края на XIX век, измислен от италианския писател Емилио Салгари.

Мащабната приключенска сага „Сандокан“ се смята за едно от най-високите постижения на италианската телевизионна индустрия от последните години. Сериалът, режисиран от Ян Мария Микелини и Никола Абатангело, не е просто римейк на шестсерийната минипоредица от 1976 г. - това е съвсем нов прочит на историята на Сандокан, „по-комплексен, по-човечен, по-съвременен“, по думите на създателите му.

Ексклузивна премиера

На днешния 5 януари поредицата ще направи ексклузивната премиера в ефира на bTV. Тя ще се излъчва от понеделник до четвъртък от 21:30 ч., само месец след световната премиера - превръщайки България в една от първите държави, в които мега-продукцията дебютира международно.

Съвременната адаптация на историята за известния пират от романите на писателя Емилио Салгари ще бъде налична и онлайн на видео платформата VOYO.

За сериала

Подготвян от 2022 г. насам, „Сандокан“ е резултат от дългогодишен труд с мащабен размах, включващ внушителни декори, автентични сценични костюми и зрелищни морски и бойни сцени. Снимките са осъществени както в Италия, така и в екзотични локации извън Европа.

Историята

Действието в „Сандокан“ ни пренася в средата на XIX век на остров Борнео – райска земя, населявана от местните племена даяки, но подчинена на безмилостните закони на Британската империя в разгара на нейното колониално могъщество.

Сандокан изкарва прехраната си като всеки пират – с дръзки набези, в борба за оцеляването на своя народ, с безпогрешен инстинкт винаги да бъде една крачка пред враговете си. Но по време на едно от нападенията си Сандокан среща Мариан – своенравната дъщеря на британския консул в Лабуан. Между двамата пламва страст, която ще промени живота им завинаги…

Актьорите

В „Сандокан“ Джан Яман си партнира с холивудските звезди Ед Уестуик („Клюкарката”), Оуен Тийл („Игра на тронове”), Джон Хана („Четири сватби и едно погребение“, „Мумията”), както и с младата актриса Алана Блор. В поредицата играе и популярният италиански актьор Алесандро Прециози („Елиза“), който влиза в ролята на верния португалски приятел на Сандокан – Янес де Гомера.

Джан Яман и Сандокан

Няма да е пресилено, ако се каже, че Сандокан е най-значимата роля за турския актьор до момента. Тя го утвърждава като истинска международна звезда.

Яман споделя, че се е подготвял за ролята в продължение на пет години, изучавайки всяка подробност: „Такава роля идва рядко в живота на актьора. В началото се концентрирах върху физическата част, но открих, че емоционалната е още по-интензивна. Сандокан е страдащ, аскетичен, но и ироничен човек – научих от него, че дори в болката трябва да умееш да се усмихваш“, споделя актьора.

