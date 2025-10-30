Докато мнозина от нас мечтаят за италианската „La Dolce Vita“ (сладък живот), слънчеви пейзажи и вкусна храна, третата по големина икономика в Еврозоната е изправена пред суровата демографска реалност. Населението на Италия застарява и раждаемостта спада.

В отговор на очертаващия се критичен недостиг на работна ръка, Рим обявява мащабен план – близо 500 000 нови работни визи за граждани извън ЕС през периода 2026-2028 г., сочи Reuters. Това е новина, която разтърсва не само имиграционната политика, но и живота на стотици хиляди хора, които търсят своето бъдеще.

Човешката история зад числата

Италия обяви мащабен план за издаване на работни визи за граждани извън ЕС като отговор на демографската криза и недостига на работна ръка.

Квотите са разпределени за подчинена, самонаета и сезонна работа в сектори като селското стопанство.

Този голям брой работни места подчертава общоевропейския проблем с липсата на работни кадри.

Снимка: iStock

Указът за имиграционния поток предвижда общо 497 550 места за следващите три години. Тези квоти са разпределени за работа, както подчинена и самонаета, така и сезонна – сектори като селското стопанство вече приветстват плана, тъй като често страдат от липса на работници.

Населението на Италия застарява и раждаемостта спада

Това не са само статистически данни. Зад всяко едно от тези почти половин милион места стои една човешка история. Това е историята на млада жена или мъж от страна извън ЕС, който вижда в Италия шанс за по-добро заплащане и сигурно бъдеще за семейството си.

Това е историята на италианските фермери, които най-накрая ще намерят достатъчно работещи ръце, за да приберат реколтата и да поддържат жива вековната традиция. Това е отговорът на една застаряваща нация, която се нуждае от свежа енергия и нови хора, за да продължи да функционира – от болногледачи до строители.

Снимка: iStock

Италия е изправена пред криза. През 2024 г. смъртните случаи са надхвърлили ражданията с 281 000. Osservatorio Conti Pubblici дори прогнозира, че до 2050 г. страната ще трябва да приеме поне 10 милиона имигранти, за да поддържа сегашното си ниво на население. Тези квоти са първата решителна крачка в тази посока.

Предварителното попълване на документите за кандидатстване вече е възможно от 23 октомври 2025 г., а първият ден за подаване на окончателните заявления е насрочен за 12 януари 2026 г. за сезонната работа в земеделието.

А какво означава това за България?

Въпреки че обявените квоти се отнасят за граждани извън Европейския съюз, това развитие има значително отражение и върху нашата страна. Огромният брой обявени работни места в Италия подчертава общоевропейския проблем с недостига на работна ръка. Този глад за кадри е двигател на вътрешната миграция в рамките на ЕС. Дори и без визи, Италия е популярна дестинация за българи, търсещи по-добри възможности. Тази новина само засилва усещането, че Западна Европа отчаяно се нуждае от работници.

Италия, като силна икономика с привлекателен начин на живот, ще продължи да привлича работна ръка – както от трети страни, така и индиректно от други страни от ЕС. Това може допълнително да изостри собствения „мозъчен отлив“ и недостиг на кадри в ключови сектори в България. Нашата страна също се бори с демографски проблеми, а по-високите заплати и стандартът на живот в Западна Европа винаги ще бъдат силен магнит.

Ако Италия отваря толкова много места за сезонна работа в селското стопанство, това сигнализира за сериозна нужда. Същите проблеми с липса на работна ръка се наблюдават и в българското земеделие и туризъм. Въпросът е: какво можем да направим в България, за да задържим или привлечем хората, които търсят такава работа?

Как се прибира реколтата от бял трюфел в Италия - вижте тук:

