Разположен на около 50 километра северозападно от Палермо, Устика гордо се издига насред Тиренско море. Този малък, някогашен вулканичен остров с площ от едва 8.6 квадратни километра, всъщност представлява изплувалия връх на древен подводен вулкан.

Тъмният му цвят се дължи на застинала лава и му е спечелил прякора „Черната перла“ – препратка към базалтовата почва и стръмните му скали.

От 1986 година островът е защитен като морски парк и днес представлява естествено убежище, в което морското биоразнообразие процъфтява необезпокоявано.

Макар че основната атракция на Устика е гмуркането, островът крие и много други съкровища: скрити заливчета, зелени пътеки, древни останки и типична сицилианска атмосфера. Все още защитен от масовия туризъм, Устика притежава всичко необходимо, за да очарова пътешественици, търсещи автентичност и бягство от ежедневието.

Снимка: iStock

Историческо и природно наследство

Историята на Устика е толкова богата, колкото и нейните пейзажи. Обитаван още от праисторически времена, островът е бил свидетел на много цивилизации - гърци, римляни, араби. До 60-те години на XX век е използван и за заточение на политически затворници.

Днес на мястото могат да бъдат разгледани останки от праисторическо селище, гробници от гръко-римската епоха или бърбонска крепост, разположена над стръмните скали. В центъра на селцето се намира кулаta „Санта Мария“, където е разположен археологическият музей с експонати от местни разкопки.

Устика предлага отлични пешеходни маршрути в рамките на природния си парк, където могат да се наблюдават различни видове птици и ендемични растения. За по-лесно придвижване могат да се наемат скутери или електрически велосипеди – чудесен начин за придвижване по пътеките, водещи към зрелищни гледки към морето.

Снимка: iStock

Островът има още едно безспорно очарование - изключителното си морско дъно. Обявена за морски резерват още през 1987 г., зоната около Устика е дом на изключително богато подводно биоразнообразие. По-опитните гмуркачи могат да открият морски змиорки, баракуди, скариди и цветни горгони. Някои от най-популярните места за незабравими гмуркания са Grotta dei Gamberi (Пещерата на скаридите) и Скалата на Доктора (Doctor’s Rock).

А ако просто искаме да се отпуснем под слънцето, Устика разполага с множество райски плажове, които също допринасят за добрата репутация на мястото. Особено популярен е заливът Кала Сидоти (Cala Sidoti) – идеално място за почивка край морето.

За всеки вкус

Устика има с какво да очарова и на сушата. Семейните ресторантчета, предлагащи прясно изпечена риба и морски дарове, както и селото, изрисувано с цветни фрески, създават атмосфера, едновременно спокойна и гостоприемна, пише En-vols.

За едни пътешественик, обикалящ света на две колела - вижте видеото:



