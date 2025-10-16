Кулинарната сцена у нас кипи от талант, вкус и страст! В България имаме една от най-богатите и разнообразни кухни в света. И все пак — защо страната ни все още няма ресторант със звезда „Мишлен“? На този въпрос отговарят двама от водещите български шеф-готвачи – Петър Петров и Симеон Николов, в студиото на "Тази сутрин".

Българската кухня има потенциал – но ни трябва време!

„Основното, което ни липсва, е време и опит“, казва шеф Петър Петров, който има дългогодишна практика в ресторанти със звезди „Мишлен“ в чужбина. У нас вече има няколко ресторанта, които работят на ниво файн дайнинг културата, но предстои още дълъг път. Ключът според него е в синхрона между всички участниците във веригата – от малкия фермер до ресторанта.

Как „Мишлен“ избира своите звезди

Много хора се питат дали инспекторите на „Мишлен“ реално проверяват произхода на продуктите. „Не знам дали има специален начин, по който се удостоверява това, но качеството се усеща – и то говори само за себе си“, споделя Петров. Зелената звезда „Мишлен“, въведена през последните години, отличава ресторанти, които залагат на устойчиво земеделие и собствени продукти. В Европа това вече е стандарт – някои топ ресторанти имат собствени градини и оранжерии.

„Министерството трябва официално да заяви интереса на България и да заплати такса, за да могат инспекторите да посетят страната“, обяснява шеф Симеон Николов. След плащането на таксата, екип на „Мишлен“ посещава около 40 ресторанта анонимно. За сравнение – Белград вече има седем ресторанта със звезда, а Солун – два.

„BioResBest“ – първата стъпка към признанието

За да се оцени реалното ниво на българската кулинарна сцена, форматът „BioResBest“цели да обедини готвачи, ресторантьори и експерти от целия бранш. Оценителите включват и бивш инспектор на „Мишлен“ с над 30 години опит, както и представители на класацията World’s 50 Best Restaurants. Те дават конкретни насоки какво трябва да се подобри, за да бъде България готова за световната сцена.

Гала вечеря с кулинарни звезди – на 24 октомври

На 24 октомври ще се проведе специална гала вечеря, посветена на идеята за обединение в българския кулинарен свят.

Сред участниците са Симеон Николов, Веселин Веселинов-Кокалев, Севда Димитрова, както и чуждестранен шеф с „Мишлен“ и зелена звезда. Всички те ще готвят безвъзмездно, в името на каузата да се развие висшата кухня у нас.

„Моята кухня е номер едно“ – ново предаване и голяма награда

bTV подготвя ново кулинарно риалити – „Моята кухня е номер едно“. Форматът ще събере амбицирани двойки, които ще се състезават за впечатляваща награда – 75 000 евро. И ако се чудите дали човек, който не е професионален готвач, може да успее – отговорът е „Да“. В кулинарната надпревара могат да участват отбори от по двама участници, обединени от различни семейни, приятелски, колегиални или други връзки.

„Моята кухня е номер едно“ (My Kitchen Rules) е телевизионен феномен с 50 международни сезона зад гърба си, в които милиони зрители споделят емоцията на хиляди вечери около масата. Форматът доказва, че рецептата за перфектното забавление е проста – вкусна храна, неподправени емоции и щипка съревнование. Едно кулинарното шоу, в което трапезата е състезателна арена, а вкусът решава всичко! Запиши се на кастинг ТУК.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK