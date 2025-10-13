Едно от най-успешните кулинарни риалити предавания в света ще излъчва bTV, като така за пръв път ще предложи на българските зрители телевизионен кулинарен хит, който вече е покорил публиката в над 15 държави по света.

„Моята кухня е номер едно“ (My Kitchen Rules) е телевизионен феномен с 50 международни сезона зад гърба си, в които милиони зрители споделят емоцията на хиляди вечери около масата. Форматът доказва, че рецептата за перфектното забавление е проста – вкусна храна, неподправени емоции и щипка съревнование. Едно кулинарното шоу, в което трапезата е състезателна арена, а вкусът решава всичко!

В кулинарната надпревара отбори от по двама участници, обединени от различни семейни, приятелски, колегиални или други връзки, превръщат собствената си светя светих в ресторант за една вечер, където трябва да впечатлят журито и конкурентите си с тристепенно меню. Най-добрите продължават напред в поредица от кулинарни дуели и предизвикателства, докато един отбор не завоюва голямото признание и награда от 75 000 евро.

Снимка: bTV

За първи път в България зрителите ще видят как местни кулинарни таланти влизат в кухнята на световния хит. Кастингът е отворен – всяко кулинарно дуо, което обича не просто да готви, но умее да се забавлява и мечтаете да превърнете трапезата си в арена на вкусни приключения, може да се запише за участие на btv.bg.

Какво е „Моята кухня е номер едно“?

Моята кухня е номер едно е едно от най-вълнуващите кулинарни телевизионни състезания, в което обикновени хора с голяма страст към готвенето получават шанс да блеснат. Това е шоу, което съчетава емоция, напрежение, кулинарни експерименти и незабравими преживявания. Вие и вашият партньор – било то приятел, роднина или колега – ще създадете отбор и ще се впуснете в поредица от предизвикателства, в които храната и екипната работа са на първо място.

Какво ще правите като участници?

Ще отворите вратите на своя дом и ще го превърнете в „ресторант за една вечер“, където ще подготвите и сервирате тристепенно меню за журито и останалите отбори. Това означава, че ще трябва не само да сготвите вкусно, но и да създадете цялостна атмосфера – от подредбата на масата и избора на музика, до обслужването и гостоприемството.

Ще преминете през тематични и креативни кулинарни задачи, които ще тестват вашето въображение, техника и работа в екип. Някои от тях ще ви поставят в условия на ограничено време или специфични продукти, а други ще изискват да комбинирате традиционна кухня с новаторски идеи.

Ще готвите не само у дома, но и в професионални кухни, на открито и на специални локации. Там ще трябва да се адаптирате бързо, да работите под напрежение и да докажете, че можете да се справите в реални ресторантски условия.

Ще бъдете оценявани не само по вкус и презентация, но и по атмосферата, която създавате за гостите си. Това прави състезанието уникално – не е достатъчно храната да е вкусна, важно е и преживяването да е запомнящо се.

Участието ще постави на изпитание и самата връзка между партньорите в отборите – независимо дали сте семейство, приятели или колеги. Под напрежение ще се види доколко можете да се подкрепяте, да работите в синхрон и да преодолявате трудностите заедно.

Защо да участвате в "Моята кухня е номер едно"?

Предаването е не просто състезание, а възможност за личностно и кулинарно развитие.

То дава шанс да покажете своя талант пред цяла България, да се вдъхновите от другите участници и да натрупате опит, който трудно може да бъде придобит другаде.

Ще се сблъскате със ситуации, които ще ви изкарат извън зоната ви на комфорт, ще научите нови техники и ще развиете умения, които могат да ви послужат както в личен, така и в професионален план.

Най-добрият отбор ще спечели голямата награда от 75 000 евро и титлата „Моята кухня е номер 1“ – признание, което може да отвори вратите към нови възможности и бъдещи кулинарни приключения.

"Моята кухня е номер едно" е световен феномен

Форматът на My Kitchen Rules, върху който е базирано предаването, е истински световен феномен. Той стартира в Австралия, където се превърна в едно от най-гледаните телевизионни предавания за последните години, с милиони зрители всяка седмица. Огромният му успех доведе до адаптации в различни държави по света – включително Великобритания, САЩ, Нова Зеландия, Канада, Южна Африка и още редица страни в Европа и Азия. Във всяка страна предаването привлича огромна публика, а зрителите го обичат заради комбинацията от кулинария, човешки истории и емоционални предизвикателства. Днес то е разпознаваемо в целия свят като едно от най-успешните кулинарни телевизионни шоута на всички времена.

Ако се интересувате от рецепти и има човек, с когото споделяте тази обща страст, „Моята кухня е номер едно“ е точно за вас! bTV ви дава шанса да покажете вашия кулинарен талант пред цяла България и да превърнете своя дом в ресторант за една вечер“, да подготвите и сервирате тристепенно меню както за журито, така и на останалите участници. Най-добрият отбор ще спечели голямата награда от 75 000 евро и титлата „Моята кухня е номер едно“. Запиши се за кастинг ТУК!