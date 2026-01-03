Кайли Дженър посрещна новата 2026 година със смел моден избор, който изненада, но и същевременно зарадва феновете й. Тя се появи със секси златист бански, с който демонстрира перфектната си форма и определено успя да насочи медийното внимание към себе си отново. Но това не е всичко. Ето какво наистина шокира последователите на модната фурия.

С пантера за 30 500 долара около врата. Феновете в шок.

В клиповете, заснети край басейн, 28-годишната основателка на Kylie Cosmetics разкрива пикантни свои кадри със златист металически бански, придружени от дръзко сребърно колие с висулка пантера. Идентифицирано като Panthère de Cartier, това бижу струва около 30 500 долара. Към колекцията от палави сторита, Кайли написа: "Лятото е завинаги!". С дръзка визия и чувство за хумор, тя за пореден път показа, че прави единствено онова, което й харесва и не се страхува да го покаже на последователите си в социалните мрежи.

Празници изпълнени с любов

Според източник на списание People, Кайли Дженър е прекарала празничния сезон с приятеля си, актьорът Тимоти Шаламе. Двойката прекарала Коледа и Нова година заедно в Лос Анджелис. Въпреки трудното съвместяване на личен живот и кариера, към този момент влюбената двойка изглежда повече от щастлива. Двамата се радват на изключителен синхрон помежду си и успешно жонглират между задълженията и удоволствието.

Тя, която не се страхува от промяната

Припомняме, че Дженър не се страхува да експерементира с тялото си. Тя неведнъж е споделяла информация за козметични процедури, включително за увеличаване на бюста си, извършена от пластичния хирург Гарт Фишър в Бевърли Хилс, като тогава откровено сподели детайли за интервенцията в социалната платформа ТикТок.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK