Тимъти Шаламе и Кайли Дженър се появиха заедно на публична изява, въпреки всички слухове за раздяла. Двамата бяха облечени в персонализирани яркооранжеви тоалети, които заляха интернет пространството за по-малко от 12 часа.

На 8 декември двойката направи рядка поява заедно на червения килим със стил. 29-годишният Шаламе присъства на премиерата на най-новия си филм „Marty Supreme“ в Лос Анджелис, с Дженър до себе си.

Те пристигнаха в еднакви, персонализирани визии от Chrome Hearts. Шаламе носеше кожен костюм, оранжева копринена риза и оранжеви ботуши. Той носеше и черен кожен калъф за пинг-понг Chrome Hearts, преметнат през рамо.

Снимка: Getty Images

28-годишната основателка на Kylie Cosmetics беше в дълга до пода оранжева рокля с триъгълни изрези под бюста и през талията. Както върху роклята ѝ, така и върху огърлицата ѝ се виждат няколко кръста, различни по размер - запазена марка на бранда.

Снимка: Getty Images

Тя съчета визията с оранжеви обувки с остър връх. Маникюрът ѝ също беше в оранжевата гама, а ружът ѝ имаше нотки на оранжево.

Въпреки че двойката е заедно от пролетта на 2023 г., това е едва вторият път, в който Дженър придружава актьора на червения килим. През май те дебютираха на червения килим в Рим на 70-те награди „Дейвид ди Донатело“, където актьорът от „Напълно непознат“ получи отличието „Дейвид“ за кинематографично превъзходство.

И тогава двойката носеше визии, съчетани по цвят. Шаламе избра елегантен кадифен костюм, украсен с бутониера, докато Дженър носеше рокля, прилепнала към извивките на тялото ѝ, с дълбоко деколте, дизайн от колекцията есен/зима 2025 на Schiaparelli.

Дженър допълнr визията си с кадифена чанта със златна бродерия и впечатляващи обеци, отново дело на модната къща, едната от които изобразяваше златен месингов пръст, украсен с перла и кристали, а другата - скулптурирана ръка с нокът, инкрустиран с кристали, и перлена висулка. Косата ѝ беше прибрана в кок, за да подчертае блясъка ѝ.

Снимка: Getty Images

Повече за новия сезон на риалито шоуто "The Kardashians" - вижте в следващото видео.

