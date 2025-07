Колието „биещо сърце“ на Sciaparelli се превърна в сензация, която определено ускорява пулса. Създадено от Даниел Роузбери и представено по време на ревюто на модната къща за есен 2025 г. по-рано тази седмица, забележителното бижу завладя вниманието на всички в социалните мрежи.

Публикацията на дизайнера в Instagram събра над 5,7 милиона гледания за 24 часа, като последователите му определиха творението като „красиво“ и същевременно „смущаващо“.

В TikTok модни ентусиасти създават голяма вълна от видеоклипове, възхваляващи дрехата, като някои от тях бързо събраха милиони гледания.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Оформено като човешко сърце и проектирано да бие, колието на Schiaparelli създаде драматичен ефект на подиума, където беше представено от модел, облечен в червена рокля, обърната наобратно.

Сюрреалистичното произведение е вдъхновено от изкуството на Салвадор Дали, традиция, която стартира основателката на марката, Елза Скиапарели. По-конкретно, колието препраща към произведението на изкуството на Дали „Royal Heart“ от 1953 г.

Снимка: Pinterest

В момента изложено в театъра и музея на Дали във Фигерес, Испания, „Royal Heart“ е с механични елементи, които карат произведението да се свива и пулсира като жив орган, подобно на огърлицата на Роузбери.

Снимка: Pinterest

В своята есенна колекция от висша мода за 2025 г., озаглавена „Back to the Future“, Роузбери отдава почит и на брошката на Дали „The eye of time" - „Окото на времето“ от 1949 г., създавайки рокля с реалистични мотиви на очите.

Салвадор Дали е бил един от най-близките сътрудници на Елза Скиапарели и ѝ е помагал да революционизира езика на модата със своите дизайни. Заедно те създават компактна кутия с емайлиран капак, наподобяващ телефонен циферблат, както и шапката-обувка от 1937 г., която наподобява обърната надолу обувка, наред с други артистични произведения, с които се отличава бранда.

Как се е променила модата в новата българска история - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK