Гермафобията не е страх от германци, а от бактерии. Хората с това заболяване не смеят да се ръкуват дори с познати, не натискат звънци и дръжки на врати с голи ръце (спомнете си главния герой от сериала „Монк”) и за нищо на света не биха се хванали за дръжките в градския транспорт, ако не носят ръкавици.

Тук публикуваме съвети, написани точно от такива хора. Спазвайте ги, защото всеки има някакви страхове и е добре те да бъдат уважавани.

8 неща, които НЕ трябва да правите, ако излизате с гермафоб

1. Не докосвайте лицето му

Дори не си го и помисляйте.

2. Стойте надалеч, ако сте се изпотили

Тези хора имат голяма непоносимост към всякакви миризми.

3. Не ползвайте слушалките им

Както и не се опитвайте да им предлагате вашите. Вероятността по тях да има 1 микрограм ушна кал ужасява гермафобите.

4. Не кашляйте и не кихайте, без да сложите ръка на лицето си

Дори и с ръка на лицето ще ужасите гермафобите, а без ръка направо може да им докарате инфаркт.

5. Не споделяйте храна и напитки

Реплики като „Искаш ли да опиташ коктейла ми?” или „Може ли да си взема от ориза ти?” са напълно забранени.

6. Не си чистете носа пред гермафоб

Това е все едно някой да се страхува от пчели, а вие да отворите кошера, за да ги разгледа по-добре.

7. Не сядайте на леглото му с дрехите, с които сте били навън

Вие може да не ги виждате, но гермафобите знаят, че по дрехите ви има милиони, милиарди микроби.

8. Не го целувайте сутрин, преди да сте си измили зъбите

Нали казахме нещо за миризмите.

