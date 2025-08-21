На 21 август е родена Хейдън Пенетиър. Тя е позната най-вече с ролите си в сериала „Герои“ и хитовата драма „Нашвил“.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Хейдън Пенетиър.

ОВЕН

Не уговаряйте романтична среща, защото последствията могат да са неочаквани. Несемейните жени да се замислят за създаване на семейство, ако има до себе си подходящ партньор. Семейните жени вечерта да се отдадат на интимни мигове и сексуални преживявания.

ТЕЛЕЦ

От сутринта ви е обзела ревност и съмнения във верността на вашите любими. С подозрения нищо няма да постигнете. В откровен разговор с тях и споделете както ви притеснява. След разправията не се надявайте, че ще имате приятни сексуални изживявания.

БЛИЗНАЦИ

Липсата на хармония в семейните отношения ви пречи да надмогнете гордостта си и да се извините скъпи жени. Любимите ви хора страдат от отношението ви. Ако се отдадете на романтични мигове и сексуални наслади, ще поправите стореното и ще си възвърнете любовта.

РАК

Днес трябва да решите дали да продължите живота си с интимния си партньор. Преценете и честно си отговорете имате ли все още чувства един към друг. Не се отдавайте на сексуални удоволствия, ако ви предстои раздяла.

ЛЪВ

Интимните ви партньори се чувстват наранени и трудно ще спечелите отново тяхното доверие, ако многократно сте го предавали, а днес е преляла чашата на тяхното търпение. Не се сещате за интимния си живот, който трябва да разгаряте със секс и с това ще предизвикате ревността им.

ДЕВА

Влюбени сте, но се страхувате че чувствата ви не са споделени. Днес можете да ги споделите с мъжа, в когото сте влюбени. Не бързайте още вечерта да се отдадете на сексуални удоволствия, ако партньорът ви не подготвен за тях.

ВЕЗНИ

Радвате на вниманието на противоположния пол. Следобед ви очаква романтична среща и хармонични отношения в семейството. Контролирайте емоциите си и не се впускайте в сексуални удоволствия, само защото някой ви е привлякъл с чара си.

СКОРПИОН

Не са изключени проблеми в личния живот, скъпи дами. Несемейни да очакват изненадващи приятни срещи и романтични мигове. Ще спечелите сърцето на обекта на чувствата ви, но не се изкушавайте да се впуснете веднага в сексуални изживявания.

СТРЕЛЕЦ

Жените да се подготвят за романтично увлечение. Ако сте семейни внимавайте, защото ще си създадете проблеми. Вечерта създайте романтична обстановка, за да предразположите любимите си за сексуални удоволствия.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Вечерта, мили дами, отново са възможни проблеми в семейството, заради изкушението ви да кажете какво мислите и да проявите ревността си. Ако сте намерили своята половинка се радвайте на щастието си.

ВОДОЛЕЙ

Избягвайте новите запознанства. В личния живот са възможни измами от ваши роднини. Сексът със случайни партньори ще ви създаде сериозни проблеми, ако сте семейни или сериозно обвързани. Ако не сте семейни също няма да се чувствате щастливи.

РИБИ

Не критикувайте партньора си, че не се включва в почистването на вашия дом. Допуснете ли отдалечаване, не се надявайте на интимни мигове и сексуални удоволствия, ако не поднесете извиненията си, но това е трудна задача за вас, дори и да е осъзната.

