Има някои вкусове, които сякаш не си подхождат и такива, които никога не трябва да се съчетават. Например, неща като лют сос и сладолед, кисели краставички и фъстъчено масло или пък кафе с лимонада.

От време на време се появява нещо необичайно, което често преобръща скептичните очаквания. Някои вкусови комбинации надхвърлят правилата на вкуса и логиката и намират място в сърцето и небцето ни, както потапянето на пържени картофки в сладолед е толкова задоволително.

В горещите летни дни вероятно сте изпадали в дилемата - дали да пиете нещо ободряващо или нещо освежаващо. Вече няма да се налага да избирате. Еспресо лимонадата е най-неочакваната, но и изненадващо вкусна комбинация от напитки за края на лято 2025 г.

Ето как да си я приготвите у дома:

Рецепта

Съставки

1/4 чаша ( 60 мл ) студено концентрирано или силно сварено кафе , като например студено концентрирано кафе , еспресо , мока пот или други.

1/4 чаша ( 60 мл ) прясно изцеден лимонов сок , плюс още на вкус

2 супени лъжици ( 25 г ) кристална захар или 3 супени лъжици ( 45 мл ) обикновен сироп (вижте бележките)

Малка щипка сол

Лимонови резенчета, за гарниране

Лед

По желание: 30-60 мл бял или отлежал ром