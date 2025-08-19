Има някои вкусове, които сякаш не си подхождат и такива, които никога не трябва да се съчетават. Например, неща като лют сос и сладолед, кисели краставички и фъстъчено масло или пък кафе с лимонада.
От време на време се появява нещо необичайно, което често преобръща скептичните очаквания. Някои вкусови комбинации надхвърлят правилата на вкуса и логиката и намират място в сърцето и небцето ни, както потапянето на пържени картофки в сладолед е толкова задоволително.
В горещите летни дни вероятно сте изпадали в дилемата - дали да пиете нещо ободряващо или нещо освежаващо. Вече няма да се налага да избирате. Еспресо лимонадата е най-неочакваната, но и изненадващо вкусна комбинация от напитки за края на лято 2025 г.
Ето как да си я приготвите у дома:
Рецепта
Съставки
- 1/4 чаша (60 мл) студено концентрирано или силно сварено кафе, като например студено концентрирано кафе, еспресо, мока пот или други.
- 1/4 чаша (60 мл) прясно изцеден лимонов сок, плюс още на вкус
- 2 супени лъжици (25 г) кристална захар или 3 супени лъжици (45 мл) обикновен сироп (вижте бележките)
- Малка щипка сол
- Лимонови резенчета, за гарниране
- Лед
- По желание: 30-60 мл бял или отлежал ром
Начин на приготвяне
- В чаша смесете концентрираното кафе с лимонов сок, захар и сол, като разбърквате, за да се смесят и напълно разтворят захарта (ако не използвате обикновен сироп).
- Опитайте, след което коригирайте вкуса по желание с допълнително лимонов сок и/или захар, докато вкусът стане силен, но правилно балансиран между сладък, тръпчив и кафе.
- Добавете лед, разредете на вкус със студена вода и гарнирайте с лимонови кръгчета.
- По желание добавете ром на вкус.
- Сервирайте.
Мнението на бариста за ползите и вредите при консумацията на кафе - вижте в следващото видео.
