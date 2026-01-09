Докато температурите навън стават все по-ниски, а природата изглежда сякаш спи, за запалените градинари януари е ключов месец. Според експерти, именно първият месец на годината е моментът за жизненоважна стъпка, която гарантира, че вашите растения ще се събудят през пролетта.

Подрязването през зимата, докато растенията са в състояние на покой, не само стимулира растежа, но и помага за предотвратяване на болести. Ето кои са основните групи, които изискват вашето внимание, според Daily Record.

Ябълки и круши

Снимка: iStock

Януари е най-доброто време да оформите короните на овошките. Като премахнете старите или преплитащи се клони, вие осигурявате повече светлина и въздух за дървото, което е основното правило за едри и сладки плодове. Ако подрежете дръвчетата правилно сега, ще избегнете прекършването на клоните от тежестта на реколтата по-късно през лятото.

Глициния

Снимка: iStock

Ако искате пролетта дворът ви да потъне в лилави цветове, не пропускайте да подрежете страничните клонки на глицинията точно сега. Оставете само по две-три пъпки на всяко разклонение, за да може растението да събере сили за обилен цъфтеж. Ако оставите растението да расте на воля, то ще пусне само листа и дълги пръчки, но почти няма да цъфти.

Храстовидни рози

Снимка: iStock

Повечето рози имат нужда от освежаване, преди да са тръгнали първите сокове и младите листа. Като ги скъсите, вие помагате на храста да се подмлади и да пусне нови, здрави стебла с красиви цветове. Освен това, подрязаните рози не се люлеят толкова силно от зимните ветрове, което пази корените им от разхлабване и измръзване.

Защо е важно да го направим точно в студа?

Градинарят Том Шоу обяснява пред Daily Record, че зимното подрязване на растенията в градината е най-безопасно, защото в студеното време гъбичките и бактериите не са активни. Така раните по клоните заздравяват по-бързо и дървото не боледува. Това е най-лесният начин да си спестите пръскането с препарати по-късно, тъй като растението само ще се справи с вредителите.

Няколко златни правила за всеки градинар

Работете с остри инструменти

Ако ножицата не е подострена добре, тя по-скоро мачка клонките, отколкото да ги реже, а това е входна врата за болести. Добре е да почиствате инструментите си, преди да преминете от едно растение на друго, за да не пренесете зараза.

Почистете излишното

Винаги започвайте с премахването на всичко, което е изсъхнало, счупено или изглежда болно. Така градината ви ще „диша“ по-добре и ще изглежда подредена и чиста.

Режете под лек наклон

Винаги правете разреза малко над пъпката и под наклон. Това се прави, за да може дъждовната вода да се оттича веднага, вместо да влиза в самото клонче и да го кара да гние.

Работата в градината през януари може да е малко по-трудна заради времето, но гледката на разцъфналия двор и пълните щайги с плодове след няколко месеца ще ви се отплати многократно.

