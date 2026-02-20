Актьорът Ерик Дейн, превърнал се в телевизионна икона с ролите си в хитовите сериали „Анатомията на Грей“ и „Еуфория“, почина на 53-годишна възраст. Тъжната вест бе съобщена от семейството му в официално изявление до People.

Причината за смъртта е амиотрофична латерална склероза (АЛС) – диагноза, която Дейн разкри публично през април 2025 г. „Той прекара последните си дни, заобиколен от скъпи приятели, преданата си съпруга и двете си красиви дъщери, Били и Джорджия, които бяха центърът на неговия свят“, се казва в изявлението на неговите близки.

Борбата на Ерик Дейн с болестта

Снимка: Getty Images

АЛС, позната още като болест на моторните неврони, е нелечимо състояние, което поразява нервните клетки в мозъка и гръбначния мозък, водейки до прогресивна парализа. Въпреки тежката прогноза, Дейн използва последната година от живота си, за да повиши осведомеността за заболяването.

През септември 2025 г. той се оттегли от участие в наградите „Еми“, за да подкрепи кампанията Push for Progress на организацията I Am ALS. Едно от последните му екранни превъплъщения беше в сериала Brilliant Minds, където символично изигра пожарникар, борещ се със същата диагноза – роля, която хвърли светлина върху суровата реалност на загубата на физическите функции.

Семейството – опора до самия край

Личният живот на Дейн бе белязан от дългогодишната му връзка с актрисата Ребека Гейхарт. Двамата се женят през 2004 г. в Лас Вегас. Въпреки че през 2018 г. Гейхарт подаде молба за развод поради „непреодолими различия“, диагнозата на Ерик промени всичко. През март 2025 г. тя официално оттегли молбата, избирайки да остане до него в най-трудния му момент.

Гейхарт често описваше отношенията им като „успех“, подчертавайки, че макар романтичната любов да е еволюирала в семейна, те са останали най-добри приятели и съмишленици в отглеждането на двете им дъщери:

Били Биатрис на 15 г. – назована в чест на бащата на Ерик, тя споделяше страстта му към публичните появи и модата.

Джорджия Джералдин на 14 г. – описвана като атлетична и жизнена млада дама с изявено чувство за хумор.

От Сан Франциско до Холивуд

Роден на 9 ноември 1972 г. в Сан Франциско, Ерик Дейн открива актьорството в гимназията. Кариерата му започва на 19 години с епизодична роля в „Спасени от звънеца“, последвана от участия в „Чародейките“ и „Женени с деца“.

Световната слава обаче идва с белия халат на д-р Марк Слоун в медицинската драма „Анатомията на Грей“. Героят му, получил прякора „МакСтийми“, стана любимец на милиони зрители по света. През 2019 г. Дейн доказа своя актьорски обхват, превъплъщавайки се в сложния образ на Кал Джейкъбс в „Еуфория“ – роля, която го представи пред съвсем ново поколение фенове.

Семейството на актьора моли за уединение в този тежък момент, докато фенове и колеги от цял свят отдават почит на неговия талант и несломим дух. Още снимки на актьора и съпругата му в галерията най-горе.

