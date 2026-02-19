На 20 февруари честваме паметта на светите Лъв, Катанийски епископ, и на Агатон, Римски папа.

Свети Лъв се родил в град Равена, Италия, и живял през осми век. След като се изучил, бил ръкоположен за свещеник в Равена, а по-късно заради чистия си духовен живот бил избран за епископ на град Катания, остров Сицилия.

Служил предано на народа, като го просвещавал и възпитавал във вярата. Станал закрилник на сираци и вдовици, помагал на нуждаещите се, полагал грижи и за странниците, които идвали в града от далечни места. Светителят се отличил и в борбата срещу еретиците, които изобличавал и оборвал не само с думи, но и с писмени трудове. За големите му добродетели и възвишения духовен живот Бог го удостоил с чудодейна сила. Неговото чудотворство станало известно и в императорския дворец.

Свети Лъв Катанийски се упокоил в дълбока старост през 785 г.

Снимка: БГНЕС

Свети Агатон също е светец от остров Сицилия, роден в град Палермо. Живял през седми век и получил много добро образование. Същевременно той от ранна възраст бил възпитан в християнската вяра и добродетелност. Затова не се поколебал след кончината на своите родители да събере цялото богатство, което те му оставили, и незабавно да раздаде всичко на бедни, сираци и вдовици. След това приел монашество и започнал да се подвизава в пост, молитва и четене на Свещеното Писание. Молил се Бог да дава разкаяние на всички хора, а най-вече на него самия.

Агатон бил избран за Римски папа през 678 г. и ръководил своята църква с разум и преданост. Взел участие чрез свои представители в Шестия вселенски събор през 680-681 г. в Цариград, където била осъдена ереста монотелитство, подкрепяна дори от папи и патриарси (монотелитите признавали у Иисус Христос само божествена воля и действие, а православната вяра е, че щом Той има човешка природа, има и воля, присъща на тази природа).

Свети Агатон се упокоил в 681 г.

