Искате ли съблазнителни устни и дълготраен грим за Свети Валентин? Симона Недева от "Студио грим" с кратък видео урок за грим за Деня на влюбените. Три различни варианта за устни, с които може да пиете вино, да се целувате и да продължите да сте изкусителна.

Симона Недева е професионален гримьор с повече от 20 години практика. Специално за Свети Валентин ни споделя 3 съвета с хитри техники и продукти за прелестна визия.

6 часа трайно червени устни

Червеното е класика, а на 14 февруари е един от най-предпочитаните цветове, независимо дали си сипвате червено вино в чашата или носите червена роза. Червеното е и перфектният нуанс за устните. С него те са максимално добре очертани, ярни, открояващи се и перфектни за целувка. Хитрият трик в този начин на поставяне на червилото е полупорозрачната пудра. Как точно се използва, за да издържи червилото 6 часа - вижте във видеото.

Пигмент за устни с устойчивост 8 часа

Тук издържливостта е възможно най-висока - 8 часа. Червилото не остава дори по салфетката. Пигментите се разпределят равномерно и имат отлична издръжливост. Търсете такива, които са безопасни и хипоалергенни. Нанасят се супер лесно и бързо. Тъй като може да дехидратират устните, задължително поставете малко гланц, най-добре в същия нюанс.

Камуфлажен коректор

Този вариант е за дамите, които не държат на ярките цветове, а предпочитат "голата" визия. Това е най-лесният вариант да придадете цвят на устните си. За него червило дори не ви е нужно. Използва се коректор и молив. Ако ви стои малко скучно, Симона има решение за вас.

Вижте повече във видеото.

