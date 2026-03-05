В пети сезон на „Ергенът“ една от най-коментирани участнички безспорно е Пламена. Тя успя да заинтригува не само ергена Стоян, но и хилядите зрители пред екрана, споделяйки откровено драматичната история, която преобръща живота ѝ завинаги. Пламена претърпява катастрофа, след което се налага операция, която тотално пороменя визията й.

Участничката в романтичното риалити заявява, че не се срамува нито от преживяното, нито от пълната трансформация на мисленето и визията си. Как се е променила през годините?

Преди близо десетилетие Пламена е залагала на по-естествено излъчване. На стара снимка в нейния Instagram профил я виждаме в по-ежедневен стил – облечена в деним и черна риза, по-лек грим и кестенява коса със средна дължина.

На кадър от 2015 г. Пламена е с пиърсинг на пъпа. Кадрите, които тя публикува към днешна дата, разкриват други новости по кожата - малка татуировка, по-ниско на дясното ѝ рамо.

През 2026 г. образът ѝ вече е напълно трансформиран. Най-очевидни са промените в обема на устните, гърдите и структурата на лицето. В настоящето тя е с по-подчертани скули и по-тесен нос. Разлика се вижда и в по-наситено кестенявата коса с плътен бретон. Тези на пръв поглед малки промени сякаш я превръщат в различен човек. Но за Пламена не всички корекции са просто прищявка – те са част от пътя ѝ към възстановяването след най-големия кошмар в живота ѝ.

Катастрофата, която променя всичко

През 2018 г. животът на Пламена се преобръща за секунди. След тежък удар на автомобила ѝ в дърво, тя получава черепно-мозъчна травма. Инцидентът е толкова сериозен, че част от челото ѝ хлътва.

„Едва ли не бях събрана от нищото!“, споделя тя за този период.

Загубва част от черепа си, която днес, след операция, е заменена с титаниева пластина. След многобройни откази от лекари, единствено доцент Факих – един от най-изтъкнатите лицево-челюстни хирурзи, поема случая ѝ. Операцията е извършена първо върху макет, за да се гарантира прецизността при изпълнението. Именно тези сложни медицински интервенции са причината Пламена да изглежда по този начин днес.

Интуицията на Пламена в „Ергенът“

Освен външно, катастрофата променя Пламена и духовно. Тя започва да гледа на живота философски и пренарежда приоритетите си. В предаването тя влиза с ясна цел – интересът ѝ към Стоян.

Пламена вярва безрезервно на интуицията си.

На първо място поставя мъжа, който държи на думата си.

Не крие, че месечните ѝ разходи са между 7 и 8 хиляди лева, смятайки, че достойнството на един мъж е обвързано и с финансовата му стабилност.

Напрежението в имението на любовта се нажежи още повече в епизод 9, когато към дамите в предаването се присъедини Санта Китана. Оказа се, че двете имат общо минало и стара вражда заради мъж. Дали присъствието на старата ѝ позната ще разклати увереността на Пламена, или тя ще следва интуицията си докрай – предстои да разберем в следващия епизод.

