Българският актьор, режисьор и продуцент Юлиан Костов присъства на престижните Актьорски награди (SAG Awards) в Лос Анджелис – едно от най-значимите събития в Холивуд по време на наградния сезон, редом със „Златните глобуси“ и „Оскарите“. Макар да не спечели статуетка, той беше сред номинираните заедно с актьорския състав на сериала „Белият лотос“, което само по себе си е сериозно признание.

До него на червения килим застана половинката му Мирела Илиева, която бързо привлече вниманието на фотографите и модните критици. Тя открадна всички погледи със своя изящен тоалет – рокля с гол гръб, дълбоко деколте и деликатна декорация от камъни. Роклята е дело на българския дизайнер Мая Каранешева, а за цялостната визия на Мирела се грижи стилистът Полина Добревская.

Любопитен детайл около създаването на тоалета е, че платът за роклята пристига едва 48 часа преди полета на Мирела и Юлиан за Лос Анджелис. Въпреки краткия срок, резултатът е впечатляващ – деликатна коприна в цвят шампанско, изчистена линия и фин декоративен блясък, които напълно се вписват в духа на събитието. Тазгодишният дрескод е вдъхновен от модата на Златния Холивуд от 30-те и 40-те години – епоха, символ на класическа елегантност и блясък.

Снимка: Getty Images/Instagram

Мирела Илиева, която е танцьорка, модел и актриса, а зрителите познават от „Traitors: Игра на предатели“ и „Островът на 100-те гривни“, бързо попадна и в престижни модни класации на световни лайфстайл издания. Списание „Космополитън“ я нареди сред най-добре облечените звезди с тоалети с гол гръб, като компания в класацията й правят Гуинет Полтроу и Кристен Бел.

Онлайн изданието на британския “Observer” също я нареди на челни позиции сред най-добре облечените звезди, отбелязвайки „драматичните визии, прецизно ушитите тоалети и безкомпромисния блясък“, който демонстрират по време на Актьорските награди.

Снимка: Getty Images/Instagram

„Щастлива съм, че мога да придружа Юлиан Костов и да го подкрепя в толкова важен момент от кариерата му. Малко българи са стигнали до тук, номинирани заедно с едни от най-великите актьори в света!... Вдъхновена съм, че се докоснах до магията! Благодарна съм!... И само да добавя – бях в една стая с Джейкъб Елорди, Тимати Шаломе, Харисън Форд и половината Холивуд!“, написа развълнувано Мирела в своя Инстаграм.

„Каква нощ!“, възкликна Юлиан Костов в социалните мрежи, споделяйки десетки снимки и моменти от нощта на раздаването на статуетките в Лос Анджелис. Актьорът, който бавно, но уверено си проправя път в световното кино, заложи на класическа елегантност – смокинг в тъмносиньо, бяла риза и папийонка.

Снимка: Getty Images/Instagram

С присъствието си на церемонията двамата се вписаха естествено сред световния кино елит. Мирела и Юлиан, които са двойка от лятото на 2023 година, демонстрираха стил, увереност и силно българско присъствие на една от най-бляскавите сцени в Холивуд.

Припомнете си във видеото как Мирела печели битка в "Островът на 100-те гривни":

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER