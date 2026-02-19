Модата е известна със своя цикличен характер. Тенденции, смятани за остарели, се появяват отново на модните подиуми и по улиците - години след възникването им и в леко обновен вид.

Модните тенденции тази година също възраждат някои разпознаваеми елементи от миналото, които смело се превръщат в част от съвременния гардероб.

Рокли с флорални мотиви

Флоралните десени, характерни за 1970-те, се завръщат с голяма сила. Те са смели, с леко по-големи мотиви, често в топли цветове и с ретро привкус, напомнящ за бохемския дух на времето.

Такъв тип рокли някога са символизирали свобода и независимост, но днес се носят като женствен и удобен елемент за всеки ден. Модерните версии обикновено са малко по-структурирани, а кройките са адаптирани към съвременнаат силуетна линия.

Изглеждат най-добре в комбинация със семпли сандали или ботуши до глезена и минималистични модни аксесоари. Според специалистите, ще са особено популярни през пролетта и лятото.

Яке в стил Наполеон

Този тип връхни дрехи се разпознават по декоративните детайли, богатия набор от копчета и кройките, вдъхновени от военния стил. Историята им датира от XIX век, като през годините са се завръщали на мода няколко пъти - главно като израз на силна и уверена силуетна линия. Днес ги виждаме отново в колекциите на известни модни къщи, често изработени от по-мек материал и в модерни цветове.

Такова яке може напълно да преобрази семпъл аутфит, добавяйки доза драма и престиж. Може да се носи с дънки и обикновена тениска за контраст между небрежното и елегантното, или в комбинация с рокля за по-изискан вечерен вид.

Снимка: instagram/azeem_usa

Високи кецове

Високите кецове, които бяха много популярни в началото 2010 г., се завръщат като символ на градската и спортната естетика. В онези години те често се комбинираха с тесни дънки и кожени якета, но днес се срещат в по-актуални комбинации - като широки панталони или дори с поли.

Предимството им е удобството, като същевременно придават на визията младежки и леко бунтарски характер. Модерните модели често са изработени от по-леки материали и в неутрални или пастелни тонове, което улеснява включването им в ежедневния гардероб.

Снимка: instagram/paulwarmerofficial

Блузи с панделка

Блузите с характерна панделка около врата са един от най-разпознаваемите елементи от 80-те години на миналия век. По онова време те символизирали елегантност и власт и често са били част от бизнес модата.

Днес те се завръщат в по-фина и нежна форма, добавяйки женствен и леко романтичен акцент към визията. Такава блуза може да се носи с елегантни панталони или пола, или за по-модерен ефект, да се комбинира с дънки.

Снимка: Instagram/@britishvogue

Още за класиката в нов, модерен прочит - гледайте във видеото:

