Балните рокли за 2026 г. вече са тук и впечатляват с елегантност, стил, ярки визии и непоправим шик! Тенденциите за предстоящите балове са смесица от романтика, блясък и устойчивост. Злато, сребро, бронз и дори метализирани нюанси в ярки или дълбоки тонове. Живи, дълбоки тонове като изумрудено зелено, сапфир и бордо също се завръщат с пълна сила в модните къщи.

Изискано бордо за категорична визия - Liza Kain заложи на елегантните и класни модели

С огромна доза романтика и загадъчност, тази рокля е перфектното решение, ако търсите изчистена и едновременно с това шик визия.

Течните рокли вече са факт при Caviar Couture

Снимка: liza kain/ caviar couture/ lorreti/romantika fashion

Те оживяват в светлините, при движение и имат неотразим блясък. Този ефеккт определено предизвиква интерес и е различен.

И късите рокли все още са хит - Romantika Fashion радват дамите с блясък и ефирност

Нежни и кремави нюанси отново завладяват модната сцена и обещават деликатна и стилна визия.

Lorreti и вълшебните камъни

Визията бляскава принцеса е винаги актуална и тази колекция не е изключение. Пайети, камъни и пищност - гарантирано силно първо впечатление на бала.

Тенденциите, които владеят

Тюл, шифон и органза в няколко слоя за „приказна“ силуетна линия. Подходящи за принцески визии и за снимки.

3D флорални апликации

Цветя, листа, релефни орнаменти, бродерии и перли. Добавят художествен и изискан вид.

Прозрачни и „illusion“ детайли

Фини мрежести панели, прозрачни гръбове, дискретни cut-outs, които правят роклята модерна, но не прекалено разголена.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK