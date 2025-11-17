Балните рокли за 2026 г. вече са тук и впечатляват с елегантност, стил, ярки визии и непоправим шик! Тенденциите за предстоящите балове са смесица от романтика, блясък и устойчивост. Злато, сребро, бронз и дори метализирани нюанси в ярки или дълбоки тонове. Живи, дълбоки тонове като изумрудено зелено, сапфир и бордо също се завръщат с пълна сила в модните къщи.
Изискано бордо за категорична визия - Liza Kain заложи на елегантните и класни модели
С огромна доза романтика и загадъчност, тази рокля е перфектното решение, ако търсите изчистена и едновременно с това шик визия.
Течните рокли вече са факт при Caviar Couture
Те оживяват в светлините, при движение и имат неотразим блясък. Този ефеккт определено предизвиква интерес и е различен.
И късите рокли все още са хит - Romantika Fashion радват дамите с блясък и ефирност
Нежни и кремави нюанси отново завладяват модната сцена и обещават деликатна и стилна визия.
Lorreti и вълшебните камъни
Визията бляскава принцеса е винаги актуална и тази колекция не е изключение. Пайети, камъни и пищност - гарантирано силно първо впечатление на бала.
Тенденциите, които владеят
Тюл, шифон и органза в няколко слоя за „приказна“ силуетна линия. Подходящи за принцески визии и за снимки.
3D флорални апликации
Цветя, листа, релефни орнаменти, бродерии и перли. Добавят художествен и изискан вид.
Прозрачни и „illusion“ детайли
Фини мрежести панели, прозрачни гръбове, дискретни cut-outs, които правят роклята модерна, но не прекалено разголена.
