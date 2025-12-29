Биофармацевтична компания търси начини за отслабване на домашните любимци. Okava Pharmaceuticals, компания, базирана в Сан Франциско, планира да представи във вторник ново клинично проучване за отслабване с GLP-1, специално формулирано за най-пухкавите домашни любимци - котките.

MEOW-1, както е наречено проучването, ще се стреми да използва OKV-119, миниатюрен имплант, при котки, който ще доставя GLP-1 непрекъснато в продължение на до шест месеца. Това е първото по рода си проучване за отслабване, използващо този подход върху домашни любимци.

Проучването ще изследва до 50 котки, на които ще бъде поставен имплантът, и ще бъде изследвано теглото им след три месеца прием на лекарството, въпреки че котките ще останат под наблюдение в продължение на шест месеца, според главния изпълнителен директор на Okava Майкъл Клоцман.

Клотсман каза, че целта ще бъде да се подаде заявление за одобрение от Арекинската администрация по храните и лекарствата за продукта между 2027 и 2028 г., а целта е продуктът да струва на собствениците си около 100 долара на месец.

Какво обещава лекарството?

„Контролът на теглото предлага трансформативни ползи за здравето на котките. Намаляването на теглото е единственото доказано средство за удължаване на живота на котката. По-слабите котки имат значително намален риск от диабет, а болките в ставите, свързани с наднорменото телесно тегло, са елиминирани“, се казва в описанието на проучването от Okava.

Компанията казва, че теглото е особено голям проблем сред котките, тъй като над 50% от домашните котки са с наднормено тегло или клинично затлъстяване. Okava ще използва екзенатид като GLP-1 за изследването, различна съставка от използваната в популярните лекарства за отслабване за хора. Ozempic използва семаглутид, а Mounjaro използва тирзепатид.

Снимка: iStock

Компанията твърди, че употребата на лекарството при домашни любимци има няколко предимства в сравнение с традиционните диети или режими на упражнения. Някои от предимствата, които компанията цитира, са „намален риск от диабет чрез подобрен глюкозен метаболизъм“ и „намалена болка и възпаление при остеоартрит“. Сред посочените предимства са също „подобрена сърдечно-съдова функция“ и „по-добра инсулинова чувствителност“.

Компанията също така казва, че ранните проучвания са доказали, че имплантът и лечението с GLP-1 са безопасни и полезни за домашните любимци. Освен котките, Окава планира да изучава и кучета.

Окава казва, че лекарството действа подобно при домашните любимци, както и при хората. „Собствениците на домашни любимци трябва да очакват да видят значителни промени в поведението на своите животни. Най-вече домашните любимци ще станат по-малко мотивирани от храната - няма да просят или търсят храна и ще имат по-добър контрол на порциите“, според Окава.

Снимка: iStock

„Освен промените в апетита, очакваме собствениците да наблюдават по-активни и енергични домашни любимци, тъй като теглото намалява и метаболитното здраве се подобрява.“

GLP-1 действат като помагат на хората да произвеждат инсулин и да намалят количеството захар в кръвта. Лекарствата действат, като забавят движението на храната през стомаха и потискат апетита, като по този начин причиняват загуба на тегло. Вариации на GLP-1 лекарства станаха изключително популярни през последните години като инжекционни лекарства за отслабване.

