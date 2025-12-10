17 неща, които котките не понасят (ВИДЕО)

Всяка котка има свои индивидуални предпочитания, но има определени неща, към които почти всички са изключително чувствителни. Някои от тях не само причиняват дискомфорт у котките, но могат да доведат и до сериозен стрес и дори омраза. Всеки, който иска да разбере котката си и да изгради хармонични отношения с нея, трябва да избягва тези често срещани грешки.

Котките ясно показват кога мразят нещо. Животните и хората не говорят на един и същ език и за нас не винаги е лесно да разберем четириногите си приятели.

Тези, които могат да разчитат езика на тялото им, бързо разпознават кога им е писнало. Сплесканите уши, свитата опашка, разширените зеници или внезапното отдръпване са ясни признаци на дискомфорт. Дори ако просто се обърнат, изръмжат или дори съскат, те безпогрешно съобщават: „Не ми харесва това“. Приемането на тези сигнали е основата за уважителни отношения с животното.

18 неща, които котките мразят и трябва да се избягват още от самото начало

1. Вдигане на ръце

Повечето котки не харесват да бъдат вдигани или носени от стопаните си. Някои хора носят котките си като човешко бебе, което не понася на чувствителния корем на животното. Котките са много уязвими в тази позиция и често я намират за изключително неудобна. Само най-спокойните котки ще издържат на това.

2. Разваляне на съня

Котките наистина не обичат да бъдат безпокоени, докато спят, по здравословни причини. Може би защото знаят, че се нуждаят от ежедневен сън, за да регулират метаболизма си и да пестят енергия. Следователно, без значение колко сладки изглеждат, докато спят, не бива да безпокоите котките.

3. Безпокойство по време на хранене

Котките не трябва да бъдат безпокоени, докато се хранят, тъй като това може да им причини напрежение и стрес. Те предпочитат да се хранят на спокойствие, тъй като в природата, като сравнително малки хищници, търсят уединени места, където по-големите животни не могат да се конкурират за храната им. Освен това, котките винаги са донякъде разсеяни и уязвими, докато се хранят.

Следователно, дори когато се отглеждат на закрито, те се нуждаят от безопасна среда, където се чувстват комфортно и могат да се хранят спокойно. Разбира се, няма нищо лошо в това да погалите котката за кратко по главата, когато ѝ слагате храната. Но след това не бива да безпокоите животното на мястото му за хранене.

4. Променено или непоследователно поведение

Всеки, който някога се е опитвал да дресира котката си, бързо ще осъзнае, че котките не се справят добре с промените в поведението си. Промяната в ежедневието им може да причини объркване и стрес. Но непоследователното обучение също е нещо, което котките не харесват. Ако един ден не ви се иска да свалите котката си от плота, тя ще го интерпретира като промяна в поведението. Тогава ще се счита за приемливо да седи там. Ако обаче смъмрите животинката на следващия ден, тя може да не разбере.

5. Прекомерно галене

Ако галите котка твърде дълго или твърде много, въпреки че не иска да бъде галена, тя обикновено ще го покаже много ясно. Обръщането на внимание на тези знаци е много важно, защото котките не са естествено тактилни, за разлика от хората. Затова винаги трябва да уважавате границите ѝ и да я галите само когато тя активно търси контакт.

6. Някои миризми

Някои остри миризми несъмнено са сред нещата, които котките мразят. Етеричните масла или миризмата на определени храни също карат много котки да бягат по хълмовете. Много стайни растения и цветя също миришат неприятно за котките. Това обикновено е рефлекс, тъй като много растения са отровни за котките.

7. Промени

Котките са създания на навиците и ценят рутината си. Следователно, те не се справят добре с промените в средата си, като например преместване или намиране на нов партньор. Ако обаче промените са неизбежни, трябва да ги направите възможно най-приятни за котката, като ѝ осигурите познати предмети и миризми, като например играчки или любимото ѝ котешко легло.

8. Скука

Не всички котки имат силен инстинкт за игра, но никоя котка не обича да бъде игнорирана. Ако на нея ѝ стане скучно, тя може да търси начини да привлече внимание. Драскането на дивана или събарянето на неща са възможни последици от скуката.

Те обикновено не разбират, че това често води до негативно внимание, така че е по-добре да осигурите на отегчените котки повече психическа и физическа стимулация, отколкото да ги наказвате. Наказанието само засилва негативното поведение.

9. Силни шумове

Котките имат много чувствителен слух и обикновено са настроени към промените в средата си. Това е източникът на тяхното отвращение към силни шумове, като например спорове или строителни дейности.

Животните не могат да разберат защо внезапно се усилват и обикновено реагират със стрес или като се отдръпват.

10. Няма съоръжения, подходящи за тях

Котките не харесват стерилна среда или модерни, празни апартаменти. Те предпочитат много кътчета и пукнатини или възможности за отдръпване, игра или катерене. Ако това не се вземе предвид при обзавеждането на дома, животното може от скука да потърси други, по-нежелани начини да се забавлява или да се сгуши.

11. Лишаване от свобода

От само себе си се разбира, че котките трябва да могат да се разхождат свободно. В действителност обаче това често изглежда съвсем различно. За тях, като самоопределящи се същества, лишаването от свобода често започва, когато бъдат галени против волята им и не могат да избягат от човешката обич.

Котките не се нуждаят непременно от градина, но имат нужда от избор: места за убежище, високи наблюдателни точки, контролиран достъп до безопасни пространства – и най-вече от чувството, че могат сами да вземат решения. Уважението към тяхната автономност не само осигурява по-щастливо животно, но и предотвратява проблемно поведение в дългосрочен план.

12. Да се втренчвате в тях

Котките не обичат да бъдат зяпани. Те не възприемат продължителното гледане като приятелско и комуникативно, както се разбира в човешката комуникация, а по-скоро като заплаха. Следователно от гледна точка на котката е учтиво да погледне само за кратко и след това да остави погледа си да се рее.

13. Къпане

Добре известно е, че много котки не харесват водата. Следователно, къпането е едно от нещата, които повечето котки мразят. Ако не свикнете котката си с вода от ранна възраст, къпането ѝ може да бъде много трудно. В повечето случаи обаче това изобщо не е необходимо, тъй като котките обикновено се къпят сами.

14. Игри, които не могат да спечелят

Ако има едно нещо, което котките мразят повече от всичко, това са игрите, в които не могат да се възнаградят. Пръчка от пера, която винаги стои недостъпна, лакомство, което отказва да изскочи от хранилката-пъзел, или лазерна показалка, която не осигурява задоволителен лов, несъмнено са сред нещата, които котките наистина презират. Някои котки дори съскат от разочарование по време на такива игри или, при изместване, атакуват глезените и пръстите на краката на хората, за да освободят натрупаната си енергия.

15. Забрани

Котките са любопитни и социални животни, така че не могат да понасят, когато внезапно им забранят да влизат в стая, в която преди им е било позволено. Особено проблематично за тях обаче е, ако чуят стопаните или гостите им да си говорят в стаята, до която нямат достъп.

16. Мръсна тоалетна

Чувството за чистота на всяка котка е различно. Някои няма да използват тоалетна, която вече съдържа урина или изпражнения, и биха предпочели отделна. Други, от друга страна, с удоволствие ще използват вече използвана тоалетна, без да се оплакват. Във всеки случай тоалетната трябва да се почиства редовно, за да могат животните винаги да имат чисто и лично място, където да отидат по нужда.

17. Грубост

Както вече споменахме, котките обичат свободата си и не разбират да бъдат ограничавани против волята им или да бъдат стискани твърде силно. Те също така не обичат да бъдат блъскани и разтърсвани. Носенето на котка за врата категорично трябва да се избягва – въпреки че някои съвети все още сочат друго.

Котенцата се носят по този начин от майките си, но при възрастните котки, които са значително по-тежки, това може да доведе до увреждане на врата и нервите. Разбира се, всякакви по-сурови форми на наказание са табу при обучението на котки.

