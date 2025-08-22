Котката иска да влезе вкъщи, иска да излезе навън… това е игра, позната на всеки стопанин на четириногия домашен любимец. Щом вратата се затвори, започва мяукането, за да я пуснем обратно вътре. Щом се отвори – котката моментално хуква навън. Но защо животните го правят?

Котките не обичат затворени врати

Котките имат проблем с всичко, което ограничава погледа им върху територията. Както обясняват експерти от PETBOOK, усещането за сигурност идва именно от това да могат да виждат и контролират всичко. Вратите не само скриват гледката – те приглушават звуци и миризми, а така котките не могат да разберат какво се случва от другата страна на вратата. Резултатът естествено не закъснява и се изразява в шумен протест, пише "Билд".

Обходът на територията е задължителен

Нашите питомни домашни любимци са запазили много от навиците на своите предци от дивата природа – хищните котки. Сред тях е редовната проверка на територията. В природата това означава - следи, плячка, врагове. В дома котката прави същото - обикаля стаи, балкон или двор и след това се връща обратно.

Такива обходи могат да се повтарят многократно, както често се наблюдава при домашни котки. На нас ни изглежда, сякаш животното не може да реши какво иска. Но то всъщност много добре знае какво прави - просто следва инстинкта си.

Снимка: iStock

Котката иска да е при хората си

Още една причина е, че котките не обичат да са сами. Дори когато стопанинът е в банята или тоалетната, много животни не търпят вратата да стои затворена. Ако котката се чувства изолирана, тя започва да драска или мяука, за да изрази недоволството си. Особено котки, които никога не са свикнали, че вратите понякога могат да останат затворени от тях, реагират така. Много стопани, изморени от този "натиск", отстъпват - и така затвърждават поведението на домашния любимец. Котката научава, че е достатъчно да "протестира" шумно, и вратата ще се отвори.

Ако котката не мирясва

Който иска да отучи животното от това, трябва да е последователен и да не обръща внимание. Но внимавайте - първоначално котката ще стане още по-шумна, за да провери дали старият й метод не работи. Това може да доведе до раздразнение и до нови „тактики“ – например, бутане на предмети.

По-добре е да се подходи постепенно - първо затворена врата за кратко, после за по-дълго. Ако котката остане спокойна, следват похвала и отваряне. Важното е нуждите й да не бъдат игнорирани.

Снимка: iStock

Котките имат нужда от движение, разнообразие и най-вече усещането, че държат територията си под контрол.

Вижте повече за особеностите на котките в следващото видео:

