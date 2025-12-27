Определено 2025 е годината на Джонатан Бейли. Английският актьор бе обявен от престижното списание People за най-сексапилния мъж. А наскоро стана ясно, че е и най-касовият актьор на годината, благодарение на ролите си в „Джурасик свят: Прераждане“ и „Злосторница: Част втора“.

Подобни признания и успехи са повратен момент в кариерата на Бейли. И в двата случая, той преодолява бариери - защото е първата знаменитост, открито признала своята хомосексуалност, която оглавява боксофис и същевременно „блести“ на корицата на People.

Джонатан Бейли е първият гей актьор, избран за „най-сексапилният мъж“, а медиите отбелязват, че това е исторически момент за 40-годишната история на наградата.

Бейли се разкри публично в медиите още преди възхода на славата си в САЩ. Когато за първи път говори открито за сексуалността си, той е утвърден и уважаван актьор в родината си – в британската телевизия и лондонския театър.

Популярността идва с участието в драмата „Бриджъртън“ на Netflix, както и с ролята в сериала „Спътници в живота“ (Fellow Travelers) на Showtime.

А сатутът си на звезда Джонатан затвърждава с ролята на принц Фиеро в появилия се през 2024 г. филм „Злосторница“.

Любопитното е, че успехът му се развива изцяло в контекста на това, че публиката го познава като гей в личен план. Нещо, което допреди десетина години можеше да бъде доста ограничаващо. Но днес обществеността гледа много по-свободно на подобен факт.

Бейли е възприеман изключително и само заради своя талант. Той се справя отлично като актьор - неговият размах, чувството му за забавление и за изпълнение са неразделна част от него по начин, който напомня за гей актьори от миналото, на които така и не се даде шанс да стигнат толкова далеч. В предишни епохи тези качества можеха да бъдат използвани, за да задържат Бейли в ролята на второстепенен персонаж - талантлив актьор, който получава възможности да бъде подкрепящият приятел или остроумният асистент на истинската звезда на филма, убедени са от Variety.

Снимка: Getty Images

Все пак Бейли е признавал и, че в началото на кариерата си е смятал, че трябва да крие своята сексуалност, за да има шансове – но впоследствие е променил това мислене. В интервюта е говорил за това колко е важна автентичността и колко трудно е било в началото да живее свободно. Днес поддържа личния си живот извън светлините на прожекторите - казва, че връзката му „не е тайна, но е лична“.

Бейли поема щафетата „най-сексапилен мъж“ от актьора Джон Кразински, който бе избран за 2024 г. Първият отличил се някога с титлана е Мел Гибсън - през далечната 1985 г. Сред другите носители на наградата са Брад Пит, Джордж Клуни, Джон Ф. Кенеди-младши, Дейвид Бекъм, Дуейн Джонсън, Пиърс Броснан.

