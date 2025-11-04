Британският актьор Джонатан Бейли бе обявен от списание „Пийпъл“ за най-сексапилния мъж на 2025 г.

„Това е огромна чест“, каза 37-годишният Бейли, който поема щафетата от звездата от „Офисът“ и „Джак Раян“ Джон Красински, който беше избран за 2024 г.

Спектърът в актьорската кариера на Бейли обхваща театъра, телевизията, филмите и сериалите - работил е в класически постановки, мюзикъли и популярни телевизионни сериали.

Вижте 10 интересни факта за английския актьор Джонатан Бейли по-долу.

1. Роден е на 25 април 1988 г. в Уолингфорд, Оксфордшир, Англия. Има три по-големи сестри.

2. В училище е учил балет. Когато е бил на 5 години, той решава, че иска да бъде актьор, след като баба му го завела да гледа мюзикъла "Oliver".

3. Започва актьорската си кариера като дете - още на 7 години играе в продукция на Royal Shakespeare Company (RSC). Когато е на 8 години, участва в постановка на Les Misérables (клетниците) в Уест Енд в ролята на Гаврош.

Снимка: Getty Images

4. Един от ярките му театрални успехи като Джейми в мюзикъла Company (West End, 2018–19), където влиза в роля - оригинално женска роля, като неговата версия получава голямо признание. За ролята си в Company той печели престижната награда „Лоурънс Оливър“ за най-добра поддържаща роля в мюзикъл.

5. Пробивът му на международната сцена идва с ролята на лорд Антъни Бриджъртън в сериала „Бриджъртън“ (Bridgerton) на „Нетфликс“, като тази роля значително повиши популярността му. В интервю казва, че ролята му в сериала и публичността около нея са го накарали да се замисли как ще се промени личният му живот - например внимание към сексуалността му.

Снимка: Getty Images

6. В сериала Fellow Travelers той изиграва сложна роля, за която печели Critics’ Choice Television Award и е номиниран за „Еми“. Сред последните му по-значими роли е тази във филма „Злосторница“.

7. Джонатан Бейли открито заявява, че е с хомосексуална ориентация. Той признава, че в началото на кариерата си е смятал, че трябва да крие своята сексуалност, за да има шансове - но е променил това мислене. В интервюта е говорил за това колко е важна автентичността и колко трудно е било в началото да живее свободно. Поддържа личния си живот извън светлините на прожекторите - казва, че връзката му „не е тайна, но е лична“.

8. Той е и активист - патрон на благотворителната организация Just Like Us (за младежи ЛГБТК+) и е участвал в инициативи за набиране на средства. През 2024 г. създава своята фондация The Shameless Fund, чрез която събира средства и подкрепа за ЛГБТК+ общността.

9. Освен актьорство, той има интереси в спорта и предизвикателства - участвал е в благотворителни мероприятия като маратони и дори сериозни физически предизвикателства - за благотворителни цели е изпълнил изкачването на три планински върха в Шотландия (National Three Peaks Challenge).

Снимка: Getty Images

10. Има интерес към музика - в училище е учил пиано и кларинет. В интервю казва, че ако не е станал актьор, вероятно е щял да бъде учител в начално училище, защото много харесва детските училищни постановки и вижда стойността в този опит.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK