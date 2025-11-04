Испания се е превърнала в страната с най-много плешиви мъже в света, като почти всеки втори испанец страда от косопад, показва проучване на MediHair от 2025 г.
Според изследването 44,5% от испанските мъже са засегнати от мъжки тип оплешивяване - процент, който поставя страната пред всички нейни съседи в Средиземноморието и дори пред северноевропейските ѝ конкуренти.
В Италия делът е съвсем малко по-нисък – 44,3%, а във Франция – 42,2%, което означава, че французите почти толкова често оплешивяват, колкото и испанците.
От другата страна на Океана, Съединените щати регистрират почти идентичен дял – 42,7%, така че американците имат същата вероятност да загубят косата си.
Петицата се допълва от Германия с 41,5%.
Във Великобритания положението е малко по-добро - 40,1% от мъжете страдат от оплешивяване, което е близо двама от всеки петима.
Ирландия отчита 38,7%, а в Португалия само около една трета от мъжете засегнати.
Контрастът между страните е рязък
Мъж в Испания е около 10% по-вероятно да е плешив от мъж в Ирландия, въпреки сходния климат и близките връзки между двете държави.
В сравнение с Португалия, рискът от косопад при испанците е с повече от една трета по-висок.
В Северна Америка канадците (40,9%) имат приблизително същия риск като британците, докато в Мексико (39,8%) нивото е сходно с ирландското.
В Северна Европа Швейцария (38,5%) и Белгия (36%) съобщават за значително по-ниски нива на косопад - въпреки географската близост до Испания и Италия.
В Швеция, където процентът е едва 35,1%, разликата е още по-осезаема — испанец е почти с 10% по-вероятно да оплешивее от швед.
Какви са глобални тенденции
В световен мащаб Испания се откроява още по-силно, когато се сравни с Азия и Латинска Америка.
В Индонезия само около един на всеки четирима мъже губи косата си - което означава, че испанците са почти два пъти по-склонни да оплешивеят.
Дори в Аржентина, най-плешивата страна в Южна Америка, по-малко от трима на всеки десет мъже са засегнати.
Изследването подчертава ярко разделение - мъжете в Европа и Северна Америка водят класацията по загуба на косата, докато техните връстници в Азия и Латинска Америка запазват косите си значително по-дълго.
За Испания това е още един световен рекорд – страната не само оглавява класациите по туризъм и дълголетие, но вече и по плешивост.
Защо губим косата си - вижте повече във видеото:
