Испания се е превърнала в страната с най-много плешиви мъже в света, като почти всеки втори испанец страда от косопад, показва проучване на MediHair от 2025 г.

Според изследването 44,5% от испанските мъже са засегнати от мъжки тип оплешивяване - процент, който поставя страната пред всички нейни съседи в Средиземноморието и дори пред северноевропейските ѝ конкуренти.

В Италия делът е съвсем малко по-нисък – 44,3%, а във Франция – 42,2%, което означава, че французите почти толкова често оплешивяват, колкото и испанците.

От другата страна на Океана, Съединените щати регистрират почти идентичен дял – 42,7%, така че американците имат същата вероятност да загубят косата си.

Петицата се допълва от Германия с 41,5%.

Във Великобритания положението е малко по-добро - 40,1% от мъжете страдат от оплешивяване, което е близо двама от всеки петима.

Ирландия отчита 38,7%, а в Португалия само около една трета от мъжете засегнати.

Контрастът между страните е рязък

Мъж в Испания е около 10% по-вероятно да е плешив от мъж в Ирландия, въпреки сходния климат и близките връзки между двете държави.

В сравнение с Португалия, рискът от косопад при испанците е с повече от една трета по-висок.

В Северна Америка канадците (40,9%) имат приблизително същия риск като британците, докато в Мексико (39,8%) нивото е сходно с ирландското.

В Северна Европа Швейцария (38,5%) и Белгия (36%) съобщават за значително по-ниски нива на косопад - въпреки географската близост до Испания и Италия.

В Швеция, където процентът е едва 35,1%, разликата е още по-осезаема — испанец е почти с 10% по-вероятно да оплешивее от швед.

Какви са глобални тенденции

В световен мащаб Испания се откроява още по-силно, когато се сравни с Азия и Латинска Америка.

В Индонезия само около един на всеки четирима мъже губи косата си - което означава, че испанците са почти два пъти по-склонни да оплешивеят.

Дори в Аржентина, най-плешивата страна в Южна Америка, по-малко от трима на всеки десет мъже са засегнати.

Изследването подчертава ярко разделение - мъжете в Европа и Северна Америка водят класацията по загуба на косата, докато техните връстници в Азия и Латинска Америка запазват косите си значително по-дълго.

За Испания това е още един световен рекорд – страната не само оглавява класациите по туризъм и дълголетие, но вече и по плешивост.

Защо губим косата си - вижте повече във видеото:

